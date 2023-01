La storia su chi è Piero Chiambretti? Età, morte madre, moglie, vita privata, fidanzata e figli

“Era circa le 16, ma a me sembrava di essere già a sera. I medici mi hanno detto che mia madre Felicita sarebbe stata portata nella stessa stanza in cui ero ricoverato io, a causa del covid-19, per l’ultimo addio. Ricordo che mia madre è arrivata, come in un sogno. Mi sono addormentato serenamente e, in un certo momento, l’infermiera Chiara è entrata nella stanza e ha controllato il battito del polso di mia madre, accertandone la morte. Mi sono riaddormentato e mia madre è stata portata via. Poi mi sono svegliato alle 4 del mattino per gli esami del mattino e ho avuto una sorta di miracolo: i miei valori, che fino a quel momento non davano segni di miglioramento, finalmente hanno iniziato a salire. È stato in quel momento, durante il passaggio dalla morte alla vita, che ho guarito. In quel momento, mia madre, rinunciando alla sua vita, ha scelto di darmi nuovamente la vita”.