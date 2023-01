Hai capito chi è Neri Marcorè? Età, moglie, vita privata e figli

Neri Marcorè ha lavorato in diversi progetti cinematografici come “Cosa c’entra con l’amore” (1997) e “Viol@” (1998). Ha anche preso parte alla miniserie TV “Cronaca nera” (1998) e al film “Due volte nella vita” (1998). Ha collaborato con la Gialappa’s Band in “Mai dire gol” e ha condotto il quiz per giovani “Per un pugno di libri” su Rai Tre. Nel 2001, ha lavorato nella serie TV “La sfida” e nel film “Ravanello Pallido”. L’anno successivo, è apparso in altri film come “Bimba – È clonata una stella”, “Quasi quasi” e “Un Aldo qualunque”. Nel 2003, ha ottenuto una nomination come Migliore Attore Protagonista ai David di Donatello per il suo ruolo nel film “Il cuore altrove”, diretto da Pupi Avati e con Vanessa Incontrada. In seguito, ha partecipato al film “Se devo essere sincera” (2004) e ha prestato la voce per il doppiaggio di “Kate – La bisbetica domata” (2005).