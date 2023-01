Hai capito chi è Simone Inzaghi? Età, moglie, figli, carriera, vita privata e curiosità

Biografia

L’amato Simone Inzaghi, uomo immagine della Lazio, è nato a Piacenza il 5 aprile 1976. È l’unico ad aver compiuto la straordinaria impresa di vincere la Coppa Italia e la Supercoppa italiana con la squadra biancoceleste. Il forte legame con Alessia Marcuzzi e lo stretto rapporto con il fratello Filippo Inzaghi, ex calciatore e allenatore, testimoniano il suo carattere gentile e la sua incrollabile determinazione. Scopriamo di più sulla carriera e sulla vita privata di Simone Inzaghi.

Simone Inzaghi: gli inizi nel calcio

Fin da bambino ha mostrato un’incredibile attitudine per il calcio, al quale si è dedicato insieme al fratello Filippo. Il suo talento viene subito notato dalle giovanili della sua città e, a soli diciotto anni, viene ceduto in prestito al Carpi, squadra che milita in Serie C1.

Dopo due anni di duro lavoro, il Piacenza manda il giocatore a mettersi alla prova in altre squadre della penisola. Nella stagione 1995-96 viene ceduto in prestito al Novara, in Serie C2, e nella stagione successiva fa parte della rosa del Lumezzane, sempre nella stessa categoria. La sua dedizione e il suo duro lavoro sono stati ripagati, visto che ha segnato ben sei reti per la squadra.

Nel 1997-98, Simone Inzaghi torna trionfalmente in C1 con il Brescello, cogliendo l’opportunità di mettere in mostra il suo immenso talento. La cosa non passa inosservata e il Piacenza gli offre subito la possibilità di giocare in Serie A. Nella giornata inaugurale del campionato, Inzaghi segna un gol contro la Lazio, la squadra che presto chiamerà casa. La sua passione e la sua determinazione avevano dato i loro frutti!

Simone Inzaghi attaccante della Lazio

Quando indossò l’iconica maglia biancoceleste, Inzaghi iniziò a brillare davvero nello spogliatoio, condividendo il ruolo di titolare con l’attaccante di origine cilena Marcelo Salas. La sua passione e la sua abilità aiutano la Lazio a conquistare la Supercoppa UEFA e Inzaghi continua a dimostrare il suo valore sia nel campionato di Serie A che in Champions League. Il 14 marzo 2000, Inzaghi lascia un segno indelebile in Champions League con una vittoria per 5-1 sull’Olimpyque Marsiglia.

Due mesi dopo, Simone Inzaghi conduce trionfalmente la Lazio alla vittoria nella partita contro la Reggina, conquistando lo scudetto! I suoi successi non si fermano qui: nello stesso anno, la Lazio vince anche la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, spingendo Inzaghi verso vette ancora più alte di prestigio e valore.

Nei suoi ultimi anni di carriera, Inzaghi si è dedicato al suo mestiere, dando il massimo e lasciando tutto sul campo. Nonostante un inizio incredibile, negli anni successivi fatica a mantenere lo slancio e viene sempre più trascurato dalla squadra. Alla fine, nel 2005, sceglie di cederlo in prestito alla Sampdoria e trascorre la stagione 2007-2008 con l’Atalanta. La sua passione per il gioco, tuttavia, non si è mai spenta.

Torna trionfalmente alla Lazio ed entra nella storia segnando un gol che mancava da oltre quattro anni in Serie A, ottenendo un combattuto pareggio contro il Lecce.

Con un senso di orgoglio e di realizzazione, Simone Inzaghi sceglie di concludere la sua carriera calcistica al termine della stagione 2009-2010. La conquista della Coppa Italia e della Supercoppa italiana in quell’anno gli ha permesso di chiudere la carriera in bellezza.

La carriera di allenatore di Simone Inzaghi.

Quando i suoi giorni da calciatore si sono conclusi, ha iniziato un nuovo viaggio che lo avrebbe portato ai margini della squadra come allenatore. Ancora oggi è fortemente legato alla Lazio, di cui allena le squadre giovanili, allievi e primavera.

Il 3 aprile 2016, dopo l’esonero di Stefano Pioli, il presidente del club Claudio Lotito nomina con gioia Simone Inzaghi allenatore della prima squadra, con grande entusiasmo ed eccitazione!

I biancocelesti erano entusiasti di avere Marcelo Bielsa, un allenatore argentino, al timone per la prossima stagione, ma si è dimesso poco dopo. Simone Inzaghi si è fatto avanti e sono seguiti due anni incredibili di successi e insuccessi, tutti dovuti alla sua guida esemplare. Ma è nel 2020-2021 che Inzaghi brilla veramente, riportando la squadra in Champions League dopo ben tredici anni di assenza.

Simone Inzaghi: una vita intrigante e piena di passione! Scoprite i segreti della sua vita privata e le affascinanti curiosità che lo circondano!

La famiglia Inzaghi scoppia di orgoglio perché sia Simone che Filippo, il famoso calciatore e allenatore, hanno avuto l’onore di rappresentare la propria nazione insieme nella stessa squadra!

L’indimenticabile momento che Simone e Filippo Inzaghi hanno vissuto insieme nella partita Juventus-Piacenza del 1998 rimarrà per sempre impresso nella memoria!

L’appassionato calciatore piacentino è padre orgoglioso di tre figli, il maggiore dei quali, Tommaso, è nato nel 2001 dall’unione con la nota conduttrice e attrice Alessia Marcuzzi. La loro relazione è stata molto pubblicizzata dai media, ma da allora le strade dei due si sono separate.

L’ex stella del calcio e la magnate della moda Gaia Lucariello si sono uniti in matrimonio nel 2018 e da allora hanno avuto due bellissimi figli – Lorenzo nel 2013 e Andrea nel 2020 – a testimonianza del loro amore appassionato.