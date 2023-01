Hai capito chi era Salvo compagno morto Valentina Persia

Valentina Persia è una dei sei finalisti dell’Isola dei famosi 2021. Anni fa, la comica di “La sai l’ultima?” ha dovuto affrontare la devastante perdita del suo compagno Salvo, che è morto prematuramente dopo appena quattro anni d’amore. La naufraga del reality di Canale 5 ha vissuto una storia d’amore intensa con Salvatore, detto “Salvo”, un architetto di Catania, scomparso nel 2004 a causa di una malattia al cuore. “Ho amato tantissimo e sono stata amata, e sono grata per questo”, ha dichiarato la Persia, ospite a “Vieni da me” nel 2020. Salvo, infatti, è mancato a soli 43 anni. Non è stato facile per Valentina Persia affrontare la perdita di Salvo, ma ha potuto contare sull’incredibile affetto di Leo Gullotta: “Mi prendeva per il braccio, mi aiutava, mi parlava in catanese come il mio Salvo. Gli devo tanto”.

Valentina Persia è profondamente innamorata di Salvo, un amore grande e intenso!

Il 19 giugno 2020, in occasione del compleanno che avrebbe dovuto festeggiare con Salvo, Valentina Persia ha condiviso un commovente ricordo su Instagram: “Oggi avresti compiuto 59 anni… Auguri Salvo mio, ovunque tu sia, ma sempre accanto a me #distanze #lamortenonèniente #ciseisempre”. Anche durante la sua permanenza all’Isola dei Famosi 2021, la comica ha avuto modo di parlare della sua storia d’amore: “Non mi sono più innamorata, ma non perché mi sono chiusa, ma non sono mai stata una ragazza che va in giro a rimorchiare. Ho avuto il privilegio di conoscere cosa significa amare e questa fortuna la auguro a tutti coloro che non credono nell’amore”, ha detto con passione la Persia durante una diretta su Canale 5.