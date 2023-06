Helena Prestes asfaltata da Vladimir Luxuria: “L’hai fatta davvero grossa!” - Controcopertina

La semifinale dell’Isola dei Famosi è iniziata con un omaggio a Silvio Berlusconi, recentemente scomparso. Successivamente, l’attenzione è stata rivolta a Helena Prestes, che negli ultimi giorni ha avuto divergenze con molti dei naufraghi. Ilary Blasi ha voluto mettere a confronto l’ex suora e la modella brasiliana, evidenziando il recente dissidio tra loro. Cristina Scuccia non ha nascosto di ritenere che Helena abbia oltrepassato i limiti in modo spesso inopportuno nei suoi confronti.

Il confronto tra Helena Prestes e Cristina Scuccia

Ilary Blasi ha dato la parola ad Helena Prestes, chiedendole quali bugie avesse riferito Cristina Scuccia. Helena ha risposto sinceramente, affermando di credere che l’ex suora non sia così trasparente e che cambi opinione continuamente. Successivamente, l’opinionista Vladimir Luxuria ha preso la parola, smascherando le azioni di Marco Mazzoli. Luxuria non ha usato mezzi termini per criticare Helena, affermando che stavolta ha davvero sbagliato a tirare in ballo il passato di Cristina Scuccia, una questione così intima e importante per lei. L’opinione di Luxuria ha ricevuto l’approvazione del pubblico in studio, che ha applaudito.

L’eliminazione di Helena Prestes

Dopo questo acceso confronto, Ilary Blasi ha chiuso il televoto, e il risultato ha riservato un colpo di scena inaspettato. Il pubblico ha deciso che Gian Maria Sainato dovesse continuare l’avventura, eliminando così Helena Prestes, che si è unita a Nathaly Caldonazzo sull’altra isola. Tuttavia, la partecipazione di Helena al reality non è ancora conclusa, poiché dovrà affrontare un altro televoto contro la sua stessa amica Nathaly per cercare di accedere alla finale, prevista per lunedì prossimo.

Continueremo a seguire gli sviluppi dell’Isola dei Famosi e a fornire ulteriori aggiornamenti su questo intenso confronto tra Helena Prestes e Cristina Scuccia.