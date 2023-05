Helena Prestes si prepara a scatenare la sua vendetta sull'Isola dei Famosi - Controcopertina

Nella serata di lunedì 29 maggio, gli spettatori saranno testimoni di una nuova emozionante puntata dell’Isola dei Famosi, con un’attenzione particolare rivolta a Helena Prestes. Il comunicato ufficiale del programma di Canale 5 ha svelato alcuni dettagli su ciò che accadrà, coinvolgendo anche altri concorrenti. Tuttavia, sarà Helena, amica di Nikita Pelizon, a trovarsi di fronte a un’opportunità unica per dimostrare la sua forza.

Svelato il sondaggio della settimana su Pamela Camassa: Prima di svelare gli avvenimenti riguardanti Helena Prestes, è importante menzionare il sondaggio che coinvolge Pamela Camassa, uno dei naufraghi. Nella classifica dei preferiti della settimana, Helena Prestes si è posizionata al terzo posto, a pari merito con Cristina Scuccia, con il 9% dei voti. Alle loro spalle, Marco Mazzoli ha ottenuto il 25% dei consensi, mentre la compagna di Bisciglia ha conquistato il 28% dei voti dei lettori di Novella 2000.

L’attesa vendetta di Helena Prestes: L’Isola dei Famosi si prepara a svelare la vendetta di Helena Prestes, come annunciato nel comunicato ufficiale del programma. Si legge: “A una settimana dalla reunion dei naufraghi in un’unica tribù, l’isola è diventata un campo di battaglia. Durante la puntata, assisteremo a resoconti di sfide, duelli e confronti tra i naufraghi, sempre più vicini alla finale. Marco Mazzoli si troverà coinvolto in una tentazione e riceverà aiuto da Paolo Noise, il suo compagno d’avventura. Fino a che punto sarà disposto a spingersi pur di gustare una tanto agognata pizza?”

Destino incerto per l’Isola di Sant’Elena: Il comunicato ufficiale continua a creare suspence: “L’Isola di Sant’Elena verrà chiusa per sempre, ma qual sarà il destino dei suoi abitanti? Tra Corinne, Nathaly, Luca, Pamela e Marco, chi dovrà abbandonare Playa Fantasma?” Tuttavia, è sul punto di vendetta di Helena Prestes che si concentra l’attenzione principale: “Avrà l’opportunità di attuare la sua vendetta contro Pamela Camassa, Alessandra Drusian e Cristina Scuccia attraverso una prova che la vedrà sfidare le tre naufraghe.” Senza dubbio, questa sarà una puntata da seguire col fiato sospeso.

I dettagli svelati solo durante la puntata: Per il momento, i dettagli sulla prova che coinvolgerà le quattro concorrenti non sono stati rivelati. Sarà necessario sintonizzarsi davanti al piccolo schermo per scoprire ogni dettaglio di ciò che accadrà in Honduras.

Che cosa accadrà nella nuova puntata dell’Isola dei Famosi? Helena Prestes si prepara a scatenare la sua vendetta contro alcune naufraghe, mentre il destino di Sant’Elena rimane incerto. Scopri i dettagli e le emozioni che ti aspettano questa sera!