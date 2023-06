“Ho un cancro al seno”. Annuncio choc dalla 32enne famosa della tv - Controcopertina

La notizia ha scosso i fan di Amy Dowden, la talentuosa ballerina di 32 anni nota per la sua partecipazione a Strictly Come Dancing, l’edizione inglese di Ballando con le Stelle. In un annuncio sui social media, Amy ha rivelato di non poter prendere parte alla prossima stagione del programma a causa di una terribile scoperta riguardante la sua salute. La giovane ballerina ha infatti ricevuto la diagnosi di un tumore al seno.

Amy Dowden, una stella in lotta

Amy Dowden è un volto noto del mondo dello spettacolo britannico, grazie alla sua partecipazione in Strictly Come Dancing. Tuttavia, la sua carriera è stata improvvisamente interrotta dalla notizia devastante del tumore al seno. La decisione di non partecipare al programma è stata presa con grande coraggio, poiché la sua priorità è affrontare questa battaglia per la sua salute.

Una scoperta scioccante

La giovane ballerina ha spiegato che sua madre aveva già affrontato il cancro al seno, ma la diagnosi era arrivata quando aveva 50 anni. Amy ha confessato di non aver mai pensato di poter contrarre questa malattia a così giovane età. Nel suo annuncio commovente, ha voluto condividere la sua esperienza per sensibilizzare e informare altre donne che potrebbero trovarsi nella stessa situazione.

Una scoperta inaspettata

La scoperta del primo nodulo al seno è avvenuta durante una vacanza alle Maldive con suo marito Ben, mentre era sotto la doccia. La sensazione di un nodulo duro nel seno destro l’ha colta di sorpresa. Dopo il ritorno dalla vacanza, Amy ha immediatamente consultato il suo medico di famiglia, che ha deciso di indirizzarla a una visita oncologica. È stato così che è emerso un tumore al seno di terzo grado.

Una battaglia iniziata

Amy ha appreso che il suo tumore è classificato come di terzo grado, il che indica una forma più aggressiva. Tuttavia, i medici ritengono di averlo individuato in una fase iniziale e sono fiduciosi nella lotta contro questa malattia. I suoi fan si uniscono in un sostegno pieno di affetto, e Amy continuerà a condividere gli aggiornamenti sul suo stato di salute attraverso i suoi account social.