I Soliti Ignoti, marito e moglie di Bagheria sbancano da Amadeus: montepremi da capogiro

I Soliti Ignoti, coniugi di Bagheria trionfano con Amadeus: premio mozzafiato Episodio esplosivo per una conclusione altrettanto spettacolare, quello de I Soliti Ignoti. In questa occasione, al fianco di Amadeus è arrivata una coppia, sposi, Manuela e Giovanni provenienti da Bagheria (Palermo). Il presentatore ha colto l’opportunità per salutare i palermitani, esprimendo per loro un profondo affetto. Nel corso dell’episodio, c’è stato tempo per la danza africana, la scoperta di alcune curiosità intriganti e un sentito appello ai telespettatori.

I Soliti Ignoti, episodio 14 marzo: appassionato appello di Pino Strabioli Tra gli otto enigmatici ignoti del 14 marzo, c’erano l’allenatore della Nazionale Femminile di Volley, chi gestisce un vivaio di piante acquatiche, chi pratica la danza africana, chi possiede un’impresa di orologi di lusso, chi vendeva crepes, chi produce batterie per l’aerospazio, chi ha un’app di supporto agli anziani e, infine, chi crea sfondi per set fotografici.

La coppia è partita a tutta velocità, associando correttamente i mestieri ai relativi ignoti. Ad un certo punto, Amadeus ha dato la parola a Pino Strabioli. “Ama, attualmente, nel mondo una persona su quattro non ha accesso all’acqua potabile”, ha detto Pino, “per noi è qualcosa di scontato”. Con queste parole, l’attore, regista e conduttore italiano ha lanciato un sentito appello ai telespettatori coinvolgendoli nella campagna Oxfam.

Pino Strabioli era tra gli ignoti, e i due concorrenti dovevano cercare di identificare il mestiere che lo riguardava. Ebbene, si è scoperto che da ragazzo vendeva crepes. Per potersi permettere la scuola di teatro e l’università, un giovane Strabioli si recava in una creperie a Trastevere per servire crepes.

Ecco quanto hanno vinto a I Soliti Ignoti Manuela e Giovanni Alla fine del gioco, moglie e marito sono riusciti nell’impresa di associare correttamente ogni singolo mestiere al giusto ignoto, ottenendo il pieno punteggio. Nel round finale, i due bagheresi hanno raccolto il massimo del montepremi disponibile: 250 mila euro! Per ridurre i rischi, Giovanni e Manuela hanno scelto tutti gli aiuti, incluso il Binocolone, raggiungendo 100 mila euro. Una somma da capogiro! Questa volta il Parente Misterioso era il padre di uno degli ignoti, e i due siciliani sono riusciti a scoprire sua figlia e a guadagnare 100 mila euro in gettoni d’oro!