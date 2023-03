Chi è Concita De Gregorio ospite a Belve? Età, malattia, marito, figli e vita privata

Concita De Gregorio è la giornalista ospite di Belve.

Questa sera su Belve, Francesca Fagnani condurrà un’intervista approfondita e sentita con Concita De Gregorio. Concita è nota per il programma pomeridiano di La7 “On Air” e ora torna in televisione per raccontare la sua storia. Chi è Concita De Gregorio? Scoprite con noi la biografia della giornalista e conoscetela meglio.

Concita De Gregorio è una giornalista con un’età, dei genitori e un percorso di studi degni di nota. La sua biografia fornisce una panoramica completa della sua vita e della sua carriera.

Concita De Gregorio è nata a Pisa il 19 novembre 1963. I suoi genitori, Maria Concha, di origine catalana, e il magistrato toscano Paolo De Gregorio, si trasferiscono a Livorno, dove Concita compie gli studi superiori presso il Liceo Classico Nizzolini Guerrazzi. Si è poi laureata in Scienze Politiche all’Università di Pisa. Il suo profilo Instagram è @concitadegregorio.

Ha iniziato la sua carriera di giornalista nel 1985 con Il Tirreno, seguito da La Repubblica nel 1998. Nel 2008 è stato nominato caporedattore de L’Unità. Il suo debutto televisivo è avvenuto con Pane Quotidiano su Rai 3 e ha presentato anche diversi programmi su Radio Capital. Successivamente, La7 gli ha offerto la possibilità di condurre la trasmissione “In Onda”, per poi passare a dirigere l’edizione europea del New York Times.

Non sono disponibili informazioni sulla vita privata di Concita De Gregorio, né sul marito e i figli, né su eventuali malattie.

Concita De Gregorio è sposata con il giornalista Alessandro Cecioni, con cui ha tre figli – Bernardo, Pietro e Lorenzo Cecioni – e una figlia adottiva. Nel corso di un’intervista rilasciata a Belve, ha raccontato l’esperienza della diagnosi di cancro e dell’intervento chirurgico a cui si è sottoposta in agosto. Ha dichiarato: “Porto una parrucca e mi sottopongo a una terapia quotidiana. Cerco di parlarne al passato, ma non sempre è possibile. Non volevo che la gente mi guardasse con pietà”.