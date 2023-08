Il caldo mette a dura prova gli atleti: Malori e rinunce alle esibizioni

Il clima torrido di quest’anno sta avendo un impatto significativo sugli atleti di tutto il mondo. Le temperature proibitive stanno sfiancando perfino i più giovani, e ciò si traduce in un aumento dei casi di malori durante le esibizioni sportive. L’onda di calore sta colpendo diverse regioni, ma due episodi particolarmente preoccupanti sono avvenuti recentemente in Cina.

Yibing Wu e il collasso in campo

Durante il Master Atp 500 di Washington, l’atleta Yibing Wu è collassato in campo dopo uno scambio con il suo avversario Watanuki. Le immagini mostrano come il tennista, visibilmente provato dal caldo, cerchi di tornare al suo posto ma finisce per accasciarsi e svenire. Gli assistenti e i medici sono prontamente intervenuti per soccorrerlo. Questo non è il primo episodio del genere per Wu, poiché già durante il torneo di Wimbledon aveva avuto un malore simile durante una partita contro Tiafoe.

Estefania Aristizabal Medina e il crollo ai Giochi Mondiali Universitari

Un altro incidente sconvolgente si è verificato durante i Giochi Mondiali Universitari a Chengdu, Cina. Estefania Aristizabal Medina, una corritrice impegnata nella gara dei 10mila metri, è crollata al suolo durante la competizione. L’immagine di lei svenuta a terra ha suscitato preoccupazione e sgomento. Ciò che ha sollevato ulteriori critiche è stata la mancanza di assistenza immediata che ha seguito l’incidente.

Le rinunce alle esibizioni per evitare rischi

A causa delle condizioni estreme, alcuni atleti hanno deciso di non rischiare e hanno preferito rinunciare alle esibizioni. È il caso di Elisa Palmero, un’atleta italiana di talento, che dopo aver superato le qualificazioni ha scelto di non prendere parte alle fasi finali dell’esibizione. La sua saggezza nell’evitare rischi ha dimostrato di essere giustificata, considerando quanto accaduto ai suoi colleghi.

Il caldo eccezionale di quest’anno sta mettendo a dura prova gli atleti di tutto il mondo, con un aumento di malori durante le gare e rinunce alle esibizioni. È importante prestare attenzione alle condizioni climatiche e prendere misure adeguate per proteggere la salute degli atleti. Speriamo che presto si possano adottare misure adeguate per evitare che queste situazioni si ripetano in futuro.