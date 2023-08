Il caso di Sara: Barista sfruttata con un contratto-truffa

Il coraggio di Sara, una giovane aspirante barista, ha portato alla luce un grave caso di sfruttamento nel settore lavorativo. La sua denuncia è diventata virale sui social, attirando l’attenzione su una realtà spesso nascosta di contratti-truffa.

Il contratto ingannevole

Sara, 30 anni, di Cerenova, ha scoperto di essere stata vittima di un contratto ingannevole. Inizialmente proposto come un part-time a tempo determinato, si è rivelato essere un lavoro a tempo pieno mal retribuito. Le condizioni prevedevano un impegno di 4 ore a settimana per un totale di 8.100 euro per 14 mensilità. Tuttavia, nella realtà, si trattava di un lavoro 6 giorni su 7, compresi festivi e domeniche, per una durata di sette ore e mezza al giorno. Il compenso si riduceva drasticamente a soli 1.000 euro al mese, considerando che il numero di ore mensili raggiungeva circa 200.

Sfruttamento e condizioni disumane

La giovane ha raccontato di condizioni di lavoro disumane. Non le veniva consentita alcuna pausa, nemmeno per andare in bagno, e non riceveva alcun pasto nonostante gli orari di lavoro previsti. Gli straordinari e i festivi non erano pagati, e questo denota un chiaro atteggiamento sfruttatorio nei confronti dei dipendenti. Alla fine, il suo stipendio si traduceva in quasi 5 euro l’ora, una cifra ben al di sotto dei minimi standard di retribuzione.

La reazione della comunità e della Cgil

La coraggiosa denuncia di Sara ha ottenuto il sostegno della Cgil Roma e Lazio, e del segretario generale, Natale Di Cola. Sara è stata elogiata per il suo impegno nella lotta per i diritti dei lavoratori e la sua integrità nel rifiutare un contratto ingiusto. La Cgil ha rassicurato Sara che non è sola e che continueranno a lottare per i suoi diritti.

Conclusioni

Il caso di Sara è solo uno dei tanti esempi di sfruttamento che possono essere nascosti dietro contratti ingannevoli. È essenziale garantire che i lavoratori siano trattati con giustizia e dignità, ricevendo un compenso adeguato per il loro impegno. La denuncia di Sara è un richiamo a prestare maggiore attenzione ai diritti dei lavoratori e ad affrontare il problema dell’abuso e dello sfruttamento nel mondo del lavoro.