''Il fidanzato la sposerà simbolicamente''. L'ultimo saluto a Michelle Causo: Funerali a Roma e una promessa d'amore - Controcopertina

Oggi, alle 11:00, nella suggestiva cornice della chiesa Santa Maria della Presentazione, si terranno i funerali di Michelle Causo, la giovane 17enne che è stata vittima di un brutale omicidio a Primavalle. La comunità si riunirà per dare l’ultimo saluto a questa giovane vita spezzata in modo così tragico e scioccante.

Un addio doloroso

Michelle Causo ha subito numerose coltellate, le cui esatte quantità devono ancora essere definite dalla relazione del medico legale. È stata attaccata alle spalle e all’addome, lottando disperatamente per parare i colpi mortali. Il suo assassino, un coetaneo, si trova ora recluso nel carcere minorile di Casal del Marmo, accusato di averla uccisa forse a causa di un debito di 1500 euro.

Un omaggio simbolico d’amore

Oggi, nella chiesa Santa Maria della Presentazione, ci sarà un momento commovente. Il fidanzato di Michelle, Flavio, ha deciso di sposarla simbolicamente durante i funerali, scambiandosi le fedi appositamente acquistate per questa occasione. In un messaggio sui social, ha scritto parole piene di amore e dedizione: “Ti prometto che sorridere sarà solo per te, che andare avanti sarà solo per te, mio angelo”. Questa promessa d’amore è un tributo toccante a Michelle e al legame profondo che li univa.

In un momento così difficile, la comunità si unisce nel dolore per la perdita di Michelle Causo e nel sostegno a coloro che le erano vicini. I funerali saranno un’occasione per condividere la tristezza, ma anche per celebrare la vita di questa giovane ragazza, che ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori di tutti coloro che l’hanno conosciuta. La promessa di Flavio di continuare ad andare avanti in onore di Michelle rappresenta un segno di speranza e amore in mezzo al dolore.