Muore a 25 anni Dimitri Iannone, ex concorrente del Collegio, in un incidente stradale

L’incidente è avvenuto a Villa Literno, coinvolgendo due auto e causando la morte di tre giovani, tra cui Dimitri Iannone, noto per la sua partecipazione al reality show di RaiDue.





Nella notte tra il 18 e il 19 maggio, in provincia di Caserta, si è verificato un terribile incidente stradale che ha spezzato la vita di tre giovani. Dimitri Iannone, ex concorrente della prima edizione del noto reality show “Il Collegio” su RaiDue, è morto in uno scontro frontale avvenuto a Villa Literno. Secondo quanto riportato da Fanpage, l’incidente è avvenuto tra la mezzanotte e l’una.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma pare che uno dei veicoli coinvolti sia stato sbalzato al margine della carreggiata, mentre l’altro si è ribaltato al centro della strada, intrappolando i passeggeri. Il bilancio è tragico: tre giovani hanno perso la vita, tra cui una ventenne di Santa Maria Capua Vetere e due ragazzi, uno dei quali è il venticinquenne Dimitri Iannone. Il quarto passeggero dell’auto ribaltata è rimasto gravemente ferito e attualmente lotta per la vita. Gli occupanti dell’altro veicolo, finito ai margini della carreggiata, sono stati anch’essi feriti e ricoverati in ospedale.

Dimitri Iannone, di origini ucraine ma residente in provincia di Caserta, aveva solo 17 anni quando partecipò alla popolare trasmissione di RaiDue, che lo rese noto al pubblico italiano. Il giovane, che aveva saputo conquistare il cuore dei telespettatori con la sua simpatia e il suo carattere, è stato ricordato con affetto dai fan e dagli amici sui social media.

Questo tragico evento ha gettato nello sconforto la comunità locale e tutti coloro che avevano conosciuto e apprezzato Dimitri Iannone. Le autorità stanno conducendo un’indagine approfondita per chiarire le cause dello scontro e determinare eventuali responsabilità. La comunità di Villa Literno e delle zone circostanti è sotto shock per questa ennesima tragedia della strada, che ricorda quanto sia importante la sicurezza e la prudenza al volante.

Il nome di Dimitri Iannone rimarrà impresso nella memoria di chi ha seguito il suo percorso televisivo e di chi lo ha conosciuto personalmente, un giovane che aveva ancora tanto da dare e che ha visto i suoi sogni infranti in una notte di primavera.