Un incidente mortale a Reggio Calabria ha spezzato la vita di Davide Squillace, carabiniere fuori servizio, travolto da un’auto guidata da un uomo ubriaco con patente scaduta

Una drammatica collisione avvenuta nella serata di ieri ha sconvolto la comunità di Reggio Calabria, lasciando un profondo senso di sgomento e tristezza. Il tragico episodio si è verificato lungo la via Nazionale, nel quartiere di Bocale, nei pressi di un impianto sportivo molto frequentato. A perdere la vita è stato Davide Squillace, 47 anni, carabiniere che prestava servizio come addetto alle scorte. L’uomo era fuori servizio e stava percorrendo la strada a bordo della sua motocicletta quando è stato coinvolto in un violento scontro con una Toyota Yaris.





Secondo le prime informazioni emerse dalle indagini, l’auto era condotta da un uomo di 35 anni, che si trovava al volante in condizioni non idonee alla guida. Gli accertamenti effettuati sul posto e successivamente presso le strutture sanitarie hanno evidenziato due gravi irregolarità: il conducente aveva la patente scaduta da oltre un anno e risultava positivo agli esami tossicologici, confermando che guidava sotto l’effetto di alcol. Questi elementi hanno portato all’arresto dell’uomo con l’accusa di omicidio stradale; attualmente si trova agli arresti domiciliari.

L’intervento delle autorità è stato immediato. Sul luogo del sinistro sono giunte le pattuglie della Polizia locale, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e raccogliere tutte le prove necessarie. La strada è stata parzialmente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza dell’area. Il magistrato di turno è stato informato tempestivamente dell’accaduto e ha disposto gli accertamenti preliminari.

La notizia della morte di Davide Squillace ha scosso profondamente la comunità di Bocale e l’intera città di Reggio Calabria, dove il carabiniere era molto conosciuto e stimato. Numerosi messaggi di cordoglio sono arrivati alla famiglia della vittima, esprimendo vicinanza in questo momento di dolore. La figura di Squillace, descritta come quella di un uomo dedito al proprio lavoro e rispettato da tutti, lascia un vuoto difficile da colmare.

Il tragico evento riporta sotto i riflettori il tema della sicurezza stradale e delle conseguenze della guida irresponsabile. L’episodio, oltre a rappresentare una perdita umana inestimabile, pone interrogativi sulla necessità di controlli più rigorosi per prevenire situazioni simili in futuro. La guida in stato di ebbrezza e con documenti non in regola rappresenta un rischio non solo per chi si mette al volante, ma per l’intera comunità.

Gli abitanti del quartiere Bocale hanno espresso preoccupazione per le condizioni della via Nazionale, una strada molto trafficata anche nelle ore serali. La richiesta di maggiore sorveglianza e interventi per garantire la sicurezza su questa arteria stradale è stata ribadita da più parti. Tuttavia, in questo caso specifico, sembra che il comportamento del conducente dell’auto sia stato determinante nel causare l’incidente.

La vicenda è ancora oggetto di indagini approfondite da parte degli inquirenti, che stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio per chiarire con precisione le circostanze dello scontro. Parallelamente, il dolore della famiglia di Davide Squillace e dei suoi colleghi dell’Arma dei Carabinieri si unisce a quello della comunità locale, che si stringe attorno a chi ha perso una persona cara in modo così tragico e ingiusto.

Gli episodi come questo sottolineano l’importanza della responsabilità individuale alla guida e la necessità di rispettare le norme per tutelare la propria vita e quella degli altri. La speranza è che eventi simili possano essere evitati attraverso maggiore sensibilizzazione e controlli più efficaci.

In attesa di ulteriori sviluppi sul caso, resta il ricordo di Davide Squillace, uomo e carabiniere che ha lasciato un segno indelebile nella vita delle persone che lo hanno conosciuto.