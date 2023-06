Il pranzo a Lugano di Rosa Perrotta: uno scontrino da 150 euro per delizie culinarie e momenti di gioia - Controcopertina

L’influencer Rosa Perrotta ha recentemente condiviso su Instagram uno scontrino che ha destato non poco scalpore. Si tratta del conto di un pranzo a Lugano, dove la celebrità ha speso circa 150 euro per gustare alcuni deliziosi toast, piadine e sorseggiare bibite. Vediamo nel dettaglio cosa è emerso da questa esperienza culinaria.

Il pranzo a Lugano di Rosa Perrotta Rosa Perrotta ha voluto condividere con i suoi seguaci su Instagram il resoconto di un pranzo avvenuto nella splendida piazza di Lugano. Sfogliando le sue Instagram stories, si può notare uno scontrino che testimonia una spesa di circa 150 euro per un assortimento di gustose prelibatezze. Tra queste, spiccavano un maxi toast, un club sandwich al pollo, un club sandwich al tonno, una piadina al pollo e una piadina con formaggio affumicato. A completare il tutto, un po’ di ananas fresca, una spremuta d’arancia, una bottiglia d’acqua e una birra alla spina di media grandezza. Un pranzo decisamente prelibato, ma sicuramente costoso considerando le voci dettagliate sulla ricevuta.

Rosa Perrotta a Lugano con Pietro Tartaglione Questo weekend a Lugano è stato un’occasione speciale per Rosa Perrotta e il suo compagno, Pietro Tartaglione, padre dei loro due figli. Dopo un periodo difficile, la coppia è finalmente riuscita a superare la crisi che li aveva temporaneamente separati. A differenza di molte altre coppie famose, che spesso condividono apertamente le loro difficoltà sui social o in televisione, Rosa e Pietro hanno preferito mantenere la loro crisi il più privata possibile. Anche la riconciliazione è stata vissuta con discrezione, nel rispetto del loro legame e dei figli nati dalla loro storia d’amore. Ora sembra che quella crisi sia ormai solo un lontano ricordo: da mesi i due sono tornati a mostrarsi insieme sui social, documentando la loro vita di coppia e dimostrando che il loro legame, nato nel contesto di “Uomini e Donne” nel 2017, dopo un trono durato alcuni mesi, è tornato solido come nei primi tempi della loro relazione.

Il pranzo di Rosa Perrotta a Lugano è diventato oggetto di discussione a causa dell’alto costo che è stato pagato per quelle prelibatezze. Tuttavia, questo momento culinario è solo una piccola parte del viaggio che Rosa e Pietro stanno facendo insieme. Dopo aver superato una crisi, la coppia si gode la vita, dimostrando che l’amore può essere rafforzato dagli ostacoli. Mentre i fan continuano a seguire le avventure di Rosa e Pietro, resta da vedere quali altre delizie culinarie e gioie li aspettano nel loro percorso insieme.