Papa Francesco ricoverato al Gemelli: Preoccupazioni e intervento chirurgico in programma - Controcopertina

L’ospedale Gemelli di Roma ha nuovamente aperto le sue porte per accogliere il Papa Francesco, suscitando preoccupazione in tutto il mondo. Il 6 giugno, il Santo Padre si è recato al Policlinico per una visita di controllo al Centro di Medicina dell’Invecchiamento. Tuttavia, i risultati dell’esame hanno portato a una decisione importante per il pontefice.

Il ricovero al Gemelli e l’ultima visita di controllo

Come riportato dall’Ansa, intorno alle 10.40 del 6 giugno, Papa Francesco è arrivato al Policlinico Gemelli per una visita di controllo. Dopo aver completato l’esame, il pontefice ha lasciato l’ospedale per tornare a Casa Santa Marta. È importante notare che il Papa era già stato ricoverato al Gemelli lo scorso marzo a causa di un’infezione respiratoria, quindi il suo ritorno ha sollevato apprensione.

L’intervento chirurgico programmato

Purtroppo, le preoccupazioni hanno trovato conferma. Secondo il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni, Papa Francesco sarà sottoposto a un intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete addominale con l’ausilio di anestesia generale. Questo intervento è diventato necessario a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sintomi sub-occlusivi ricorrenti, dolori e peggioramenti. La permanenza nell’ospedale sarà di diversi giorni per permettere un normale periodo di recupero post-operatorio e il ripristino completo della funzionalità.

La notizia del ricovero e dell’intervento chirurgico di Papa Francesco ha scosso il mondo intero. Ogni persona, indipendentemente dalla fede, ha mostrato preoccupazione per la salute del Santo Padre. Mentre aspettiamo aggiornamenti sul suo stato di salute e il successo dell’intervento, facciamo voti per una pronta guarigione e un rapido recupero. La forza e la resilienza di Papa Francesco ci ispirano e ci fanno riflettere sulla fragilità e sulla preziosità della vita umana.