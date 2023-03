“Il quarto finalista”. GF Vip 7, tra sorrisi e lacrime nella dimora: rivelazioni prima del live

La tensione si sta facendo sempre più palpabile all’interno della casa del GF Vip 7, poiché il nome del quarto finalista è stato finalmente rivelato attraverso i sondaggi, che sembrano confermare le aspettative dei fan. A soli due settimane dalla fine del programma, le quote dei possibili vincitori stanno iniziando a emergere. Secondo la famosa società di scommesse italiana SNAI, la concorrente più quotata per la vittoria finale è Oriana Marzoli, seguita da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Nikita e Giaele De Donà si trovano al quarto posto a pari merito, mentre Alberto De Pisis e Luca Onestini sembrano avere scarse possibilità di vincere.

La notizia della vittoria potenziale di Oriana Marzoli ha scatenato l’entusiasmo dei suoi fan, che sono determinati a supportare la concorrente fino alla fine. È chiaro che Oriana è una delle concorrenti più amate del gioco, come dimostra il fatto che è stata la prima finalista ad essere annunciata. In un finale a tre che vedrà la partecipazione di Micol Incorvaia, Giaele De Donà e probabilmente Nikita, le cose sembrano essere in equilibrio.

Tuttavia, l’ultima settimana del programma è stata segnata da un brutto episodio tra Edoardo Tavassi e Nikita, che ha suscitato l’indignazione dei fan. Edoardo ha compiuto un gesto inappropriato nei confronti della modella, offrendole il suo sgabello utilizzando il piede. I fan hanno immediatamente criticato la sua mancanza di rispetto verso Nikita, e ora il fratello di Guendalina potrebbe rischiare di perdere il suo posto in finale.