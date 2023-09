Il segreto di Jo Squillo svelato: scopriamo la sua vera età, marito e figli!

La Vita Privata di Jo Squillo: Cosa Dobbiamo Sapere?

Jo Squillo è una delle figure più iconiche dello spettacolo italiano, ma quanti anni ha? Chi è suo marito? Scopriamo insieme la vita privata di questa artista.

L’Età di Jo Squillo

Jo Squillo, all’anagrafe Giovanna Coletti, è nata il 22 giugno 1962 a Milano. Attualmente, ha 59 anni.

La Scelta di Non Avere Figli

È interessante notare che Jo Squillo ha fatto una scelta consapevole di non avere figli. In un’intervista al Giornale Off, ha dichiarato:

Dobbiamo fare un lavoro forte per ottenere il cambiamento culturale. Io non ho avuto figli e mi sento pienamente completa e realizzata. Ho scelto di non essere madre e credo esistano diversi modi per esserlo.

L’Amore di Una Vita: Gianni Muciaccia

Jo Squillo è sentimentalmente legata a Gianni Muciaccia fin dagli anni Ottanta. La loro storia d’amore dura da oltre quattro decenni. Gianni Muciaccia è un musicista sin dagli anni Settanta ed è stato una presenza costante nella vita di Jo Squillo.

La Sfida Della Malattia

Jo Squillo ha affrontato sfide significative legate alla sua salute. Una frattura al piede durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi ha avuto gravi conseguenze sulla sua vita. Questo incidente ha aggravato una situazione preesistente, causando problemi alla cartilagine del ginocchio. Questa condizione ha limitato la sua capacità di correre e ballare.

Altezza

Jo Squillo è alta un metro e sessantacinque centimetri, dimostrando che la sua presenza scenica non dipende dall’altezza, ma dalla sua straordinaria personalità.

Presenza su Instagram

Jo Squillo è attiva su Instagram, dove conta attualmente 524mila follower. Il suo profilo è un mix di energia, moda e dirette da deejay, dimostrando che la sua passione per l’intrattenimento è più forte che mai. Puoi seguire Jo Squillo su Instagram.