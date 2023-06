Il testamento di Silvio Berlusconi: Quanto ha lasciato a Marta Fascina? - Controcopertina

Dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, si pongono domande sul destino della sua enorme fortuna. Tra i beneficiari del suo testamento figura anche Marta Fascina, l’ultima compagna di vita del leader di Forza Italia e imprenditore, scomparso il 12 giugno a causa di una leucemia. La loro prima apparizione pubblica risale all’agosto del 2020 sulla copertina di ‘Chi’, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, grande amico del Cavaliere. Dopo la rottura con Francesca Pascale, che in quei giorni era stata vista insieme alla cantante Paola Turci e successivamente divenne sua moglie, Silvio Berlusconi e Marta Fascina furono immortalati mentre passeggiavano mano nella mano.

Marta Fascina: Il dolore e il riserbo

Oggi, la trentatreenne Marta Fascina si trova immersa nel silenzio e nel dolore. Durante il periodo tormentato del ricovero di Berlusconi e negli ultimi momenti trascorsi al San Raffaele, lei è rimasta al suo fianco. Al funerale celebrato presso il Duomo di Milano, la compagna di Silvio Berlusconi si è presentata con i capelli raccolti, vestita di blu scuro e leggermente truccata. Accanto a lei c’erano i figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi, i 17 nipoti, i familiari e i numerosi amici che lo hanno amato nei suoi 86 anni di vita.

Il contenuto del testamento di Silvio Berlusconi

Il testamento di Silvio Berlusconi è custodito presso il notaio Arrigo Roveda dello Studio RLCD di Milano. Esso contiene le disposizioni su come verrà suddiviso il 33% del suo patrimonio. Infatti, la legge stabilisce questa regola per coloro che non hanno un coniuge ma hanno più figli. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la liquidità totale dovrebbe ammontare a circa 1,3 miliardi di euro dei 4 miliardi totali, che includono partecipazioni azionarie e immobili.

L’importanza di Marta Fascina nel testamento

Secondo quanto riportato dal Messaggero, l’ultima modifica al testamento è stata apportata prima del primo ricovero di Silvio Berlusconi presso il San Raffaele, avvenuto ad aprile, ed è relativa all’inclusione di Marta Fascina, la quale era al fianco del Cavaliere dal 2020. Si dice che una considerevole somma di denaro sia stata destinata a lei. Secondo quanto riportato da Forbes, il patrimonio netto di Berlusconi al momento del suo decesso si aggirerebbe intorno ai 6,9 miliardi di dollari. Prima del ricovero di aprile, lo stesso ex premier ha modificato il testamento aggiungendo la donna che chiamava affettuosamente ‘moglie’.

