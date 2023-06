"Per te": La sorpresa emozionante di Pier Silvio Berlusconi dopo i funerali del padre - Controcopertina

Un momento inaspettato di commozione

Appena terminati i funerali di Silvio Berlusconi, una sorpresa inaspettata ha colto il figlio secondogenito, Pier Silvio Berlusconi. Sono stati giorni di profondo dolore per i familiari del Cavaliere, scomparso all’età di 86 anni lunedì mattina presso l’Ospedale San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato per qualche giorno. Tuttavia, nulla sembrava presagire il peggio, fino a quando si è verificato. La camera ardente allestita a Villa San Martino ad Arcore ha visto un vero e proprio pellegrinaggio, con centinaia di persone che hanno raggiunto la residenza dell’ex premier per manifestare vicinanza e affetto.

Mercoledì pomeriggio si sono tenuti i funerali di Stato presso il Duomo di Milano, trasmessi in diretta televisiva praticamente su tutti i canali. Una folla immensa sia fuori che all’interno, con parenti, amici, il governo al completo, numerosi capi di Stato, ambasciatori e molti volti di Mediaset. In prima fila c’erano i cinque figli, la compagna degli ultimi anni Marta Fascina e il fratello Paolo. Tutti visibilmente commossi. Terminata la cerimonia funebre, Pier Silvio Berlusconi si è recato negli studi di Mediaset, dove lo attendevano i suoi dipendenti nello Studio 20.

Una sorpresa speciale dopo i funerali del padre

Tutti i dipendenti e anche volti noti della rete, tra cui Gerry Scotti, gli hanno riservato una sorpresa aspettandolo al termine dell’orario di lavoro. L’Amministratore Delegato di Mediaset e secondo figlio dell’ex Premier Silvio Berlusconi, visibilmente emozionato per l’affetto dimostrato in questo momento delicato, ha improvvisato un discorso di ringraziamento.

“Tutte le persone che gli hanno voluto bene si sono sentite toccate dalla sua generosità e grandezza”, ha detto Pier Silvio Berlusconi. “Ma da stasera, da domani, facciamo un click e torniamo ad essere un’azienda viva, piena di energia e forza, come è stata tutta la sua vita. Lui rimarrà sempre, sempre, sempre nei nostri cuori. Continueremo a fare il nostro lavoro. Noi siamo e saremo sempre una prova di libertà.”

Pier Silvio Berlusconi ha voluto ringraziare e allo stesso tempo motivare tutti coloro che lavorano al servizio di Mediaset. Ha concluso il suo intervento ribadendo l’importanza di Mediaset e di tutti coloro che vi lavorano: “Io vi amo, grazie, siete un pezzo enorme della mia vita, della nostra vita”. A questo punto, i dipendenti hanno accolto le sue parole con un lungo e sentito applauso.