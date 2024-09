Foggia, tragico schianto sulla strada statale del Gargano. Quattro deceduti e un ferito grave, tutti giovani

Un tragico incidente stradale in Gargano causa quattro morti e un ferito grave: coinvolte due auto, e la zona è attualmente sotto controllo delle autorità.





Il bilancio di un drammatico incidente stradale, avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, è di quattro vittime e un ferito grave. L’incidente ha avuto luogo intorno alle 19 sulla statale 693, una strada a scorrimento veloce nel Gargano, in prossimità di San Nicandro. L’impatto letale è avvenuto al chilometro 10+300, non lontano da una stazione di servizio.

Due le autovetture coinvolte nello scontro, una Renault Scenic e una Fiat Panda. Un passeggero, dichiarato ferito in modo serio, è stato immediatamente trasportato all’ospedale di San Giovanni Rotondo tramite eliambulanza. Tra le vittime, tre erano residenti a Cagnano Varano. È importante sottolineare che tutte le persone coinvolte nell’incidente erano giovani, evidenziando una volta di più la vulnerabilità di questa fascia di età sulle strade.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i mezzi del 118, i vigili del fuoco, e le forze della Polizia Stradale, che stanno attualmente lavorando per gestire la situazione e raccogliere informazioni. Al momento, le cause esatte dell’incidente rimangono da chiarire, e la Polstrada sta conducendo gli accertamenti necessari per fare luce su quanto accaduto.

Questa tragedia ha suscitato un forte impatto nella comunità locale, dove i residenti si uniscono nel cordoglio per la perdita di vite giovani e promettenti. L’episodio è un triste promemoria dell’importanza della sicurezza stradale e delle precauzioni da adottare per prevenire simili eventi catastrofici in futuro.