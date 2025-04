Dopo aver perso più di 120 kg, ora pesa 75: il cambiamento impressionante di una donna

Tatiana Santiago ha affrontato una trasformazione incredibile, passando da oltre 200 chilogrammi a 75 kg, grazie a cambiamenti nello stile di vita e a un intervento chirurgico.





Tatiana Santiago non si è mai vista come una persona magra, ma per lungo tempo il suo peso era rimasto entro limiti normali. Tuttavia, nel 2020, la sua vita ha subito una svolta drammatica. La perdita di un bambino ha avuto un impatto devastante su di lei, portandola a cercare conforto nel cibo. Alla fine dell’anno, Tatiana aveva superato i 200 chilogrammi, trovandosi intrappolata in un ciclo di stress, abbuffate e apatia.

Non si rese conto di come stesse scivolando verso questo stile di vita fino a quando, un giorno, guardandosi allo specchio, non si riconobbe più. Fu in quel momento che Tatiana decise di apportare dei cambiamenti significativi nella sua vita.

Il primo passo verso la trasformazione è stata l’attività fisica. Ha iniziato con lunghe passeggiate, che presto si sono trasformate in sessioni in piscina. Con il tempo, Tatiana ha imparato a apprezzare il movimento e il suo corpo ha cominciato a rispondere positivamente ai nuovi comportamenti adottati.

Il secondo cambiamento significativo ha riguardato l’alimentazione. Tatiana ha dovuto rinunciare ai cibi che amava, ma che erano poco salutari. Ha eliminato dalla sua dieta i cibi pronti ricchi di carboidrati, sostituendoli con opzioni più sane.

I risultati non si sono fatti attendere. Entro gennaio 2023, Tatiana aveva già perso quasi 100 chilogrammi. Tuttavia, si è trovata ad affrontare una nuova sfida: i medici le hanno diagnosticato una steatosi epatica. Questo è stato un campanello d’allarme per lei. Nonostante i progressi ottenuti, il suo corpo richiedeva misure più drastiche. Tatiana ha quindi accettato di sottoporsi a un intervento di bypass gastrico.

Dopo l’operazione, il suo percorso verso una salute migliore è continuato. Tatiana ha iniziato a allenarsi sei volte a settimana, integrando l’esercizio fisico nella sua routine quotidiana. Quando è tornata a casa dopo tutti questi cambiamenti, la sua famiglia non l’ha riconosciuta immediatamente.

Oggi, Tatiana Santiago pesa 75 kg. Ora si guarda allo specchio con orgoglio e ha finalmente iniziato ad amare se stessa. La sua storia è un esempio di determinazione e resilienza, dimostrando che è possibile superare le avversità e raggiungere i propri obiettivi di salute e benessere.