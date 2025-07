Trump vuole modificare la formula della Coca Cola: il caso dello sciroppo di mais

La ricetta della Coca Cola, da sempre avvolta nel mistero e considerata uno dei segreti meglio custoditi nel mondo del marketing, è al centro di un nuovo dibattito. A sollevare la questione è stato Donald Trump, che attraverso il suo social network Truth ha dichiarato di aver persuaso la multinazionale a rivedere uno degli ingredienti principali della bevanda venduta negli Stati Uniti: lo sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio. L’ex presidente ha suggerito di sostituirlo con zucchero di canna, definendolo “vero zucchero”.





La Coca Cola Company ha risposto con un comunicato ufficiale, ringraziando Trump per il suggerimento, ma senza confermare esplicitamente il cambiamento. L’azienda ha invece annunciato che presto saranno condivisi “nuovi dettagli sulle offerte innovative nella gamma dei prodotti”. Tuttavia, non è ancora chiaro se la proposta dell’ex presidente verrà effettivamente accolta.

In molti Paesi al di fuori degli Stati Uniti, tra cui quelli dell’Unione Europea, la ricetta della Coca Cola già prevede l’utilizzo di zucchero normale (saccarosio) al posto dello sciroppo di mais. In altri Paesi, come il Messico, viene venduta una versione con zucchero di canna. Negli Stati Uniti, invece, lo sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio è stato introdotto negli anni ’80, principalmente per ragioni economiche legate all’aumento dei prezzi dello zucchero.

La proposta di Trump si inserisce nel piano dell’amministrazione statunitense per combattere l’obesità, un problema sempre più diffuso nel Paese. Il segretario alla Salute, Robert Kennedy, ha identificato il consumo eccessivo di sciroppo di mais come uno dei fattori che contribuiscono all’aumento dell’obesità tra bambini e adolescenti americani. Questo piano, denominato Make America Healthy Again (MAHA), mira a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di una dieta equilibrata e a promuovere cambiamenti nelle abitudini alimentari.

Nonostante l’intento dichiarato di migliorare la salute pubblica, gli esperti sottolineano che anche le versioni della Coca Cola con zucchero normale o zucchero di canna contengono quantità elevate di zuccheri. Per esempio, una lattina da 330 ml della bevanda classica contiene circa 35 grammi di zucchero, equivalenti a sette cucchiaini. Questa quantità contribuisce comunque a un apporto calorico significativo e potrebbe non risolvere il problema dell’obesità.

Lo sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio è un dolcificante derivato dal mais, ampiamente utilizzato nell’industria alimentare per la sua dolcezza superiore, il costo inferiore e la maggiore stabilità rispetto allo zucchero tradizionale. La sua produzione comporta un processo chimico che trasforma parte del glucosio presente nell’amido di mais in fruttosio, conferendogli una consistenza liquida.

Secondo la Cleveland Clinic, questo ingrediente è spesso impiegato negli alimenti confezionati e nelle bevande zuccherate. Tuttavia, diversi studi hanno messo in evidenza i potenziali effetti negativi sulla salute associati al consumo eccessivo di sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio, tra cui un aumento del rischio di obesità e problemi metabolici.

La proposta avanzata da Trump ha suscitato opinioni contrastanti. Da un lato, alcuni esperti ritengono che l’eliminazione dello sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio potrebbe rappresentare un passo avanti per la salute pubblica negli Stati Uniti. Dall’altro lato, c’è chi sottolinea che il cambiamento potrebbe avere un impatto limitato, considerando che la quantità totale di zuccheri nella bevanda rimarrebbe comunque elevata.

Al momento, non è chiaro se la Coca Cola Company intenda adottare la modifica proposta da Donald Trump. La multinazionale ha dichiarato che continuerà a lavorare su nuove soluzioni per soddisfare le esigenze dei consumatori e promuovere l’innovazione nei suoi prodotti. Resta da vedere se questa iniziativa segnerà un cambiamento significativo nella ricetta della bevanda più famosa al mondo.