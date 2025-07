Elodie ad Ibiza con Andrea Iannone: ecco l’hotel da quasi 2.000 € a notte scelto per la vacanza

La cantante Elodie e il motociclista Andrea Iannone hanno deciso di trascorrere una vacanza a Ibiza, smentendo le voci che li volevano in crisi. I due si sono mostrati sui social sorridenti e complici, condividendo immagini che li ritraggono in momenti di relax e divertimento. Questa scelta di vacanza non solo ha messo a tacere i pettegolezzi, ma ha anche attirato l’attenzione per la location esclusiva che hanno scelto.





La coppia ha optato per l’Ibiza Corso Hotel & Spa, un hotel di lusso situato nella zona del porto di Marina Botafoch. Sebbene non abbiano fornito informazioni dirette sulla loro sistemazione, le foto condivise mostrano chiaramente gli interni e gli esterni dell’albergo. Questa struttura è nota per la sua eleganza e per i servizi di alto livello offerti ai suoi ospiti.

L’Ibiza Corso Hotel & Spa si trova in una posizione strategica, a circa 15 minuti a piedi dalla celebre discoteca Pachà e a soli 11 chilometri dall’aeroporto dell’isola. Dotato di una grande spa, palestra e due ristoranti raffinati, l’hotel offre un’ampia gamma di comfort. Tra i servizi disponibili ci sono piscine, bagni di vapore e una sala ossigeno, ideali per chi desidera rilassarsi completamente durante il soggiorno.

Le camere dell’hotel seguono uno stile moderno e minimalista, con predominanza di tonalità bianche e dettagli azzurri che richiamano il mare. Ogni stanza è dotata di climatizzatore, balcone privato, televisore a schermo piatto e bagno attrezzato con accappatoi e pantofole. Gli ospiti possono scegliere tra diverse opzioni di alloggio, dalle camere doppie alle suite presidenziali con vista mare.

Per quanto riguarda i costi, soggiornare all’Ibiza Corso Hotel & Spa non è alla portata di tutti. Durante i giorni feriali, il prezzo di una camera doppia parte da 550 euro, mentre una suite presidenziale può superare i 1.000 euro a notte. Nei fine settimana, le tariffe aumentano ulteriormente: una camera tripla con accesso alla spa può arrivare a costare quasi 2.000 euro per notte. Secondo quanto riportato, questa sarebbe stata l’opzione scelta da Elodie e Andrea Iannone per il loro soggiorno.

La vacanza della coppia non è passata inosservata sui social. Elodie, in particolare, ha condiviso immagini che la ritraggono in bikini e con accessori particolari, come una borsa di paglia decorata con una sardina dorata. Ha anche definito la vacanza “Speziale”, giocando con le parole per descrivere l’esperienza vissuta insieme al suo compagno. Andrea Iannone, invece, ha mostrato muscoli e tatuaggi, apparendo rilassato e sereno accanto alla cantante.

La scelta di trascorrere del tempo insieme in un luogo così esclusivo sembra essere stata strategica per la coppia. Dopo settimane di speculazioni sulla loro relazione, Elodie e Andrea Iannone hanno deciso di mostrarsi più uniti che mai, mettendo fine ai rumors sulla presunta rottura. La loro vacanza a Ibiza non solo è stata un’occasione per rilassarsi, ma anche un modo per ribadire la solidità del loro rapporto.

L’Ibiza Corso Hotel & Spa rappresenta il perfetto connubio tra lusso e comfort, attirando ospiti da tutto il mondo che desiderano vivere un’esperienza unica sull’isola. La struttura si distingue per la qualità dei suoi servizi e per l’attenzione ai dettagli, rendendola una delle mete preferite per chi cerca un soggiorno esclusivo.