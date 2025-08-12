Alassio, i Maranza sotto assedio dei bagnanti: nemmeno le forze dell’ordine riescono a contenerli





Nella notte scorsa, si sono verificate due risse separate nelle località della riviera di ponente, precisamente a Albenga e Alassio. Entrambi gli incidenti hanno coinvolto gruppi di giovani e hanno portato a ferimenti, con un bilancio che ha richiesto l’intervento del personale sanitario.





Il primo episodio è avvenuto intorno a mezzanotte a Albenga, dove una rissa ha visto coinvolti diversi giovani. Il risultato è stato un ferito, un ragazzo trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per ricevere le cure necessarie. Le circostanze esatte che hanno portato all’escalation della violenza non sono ancora chiare, ma si ipotizza che possano essere state innescate da motivi banali tra i partecipanti.

Circa nello stesso intervallo di tempo, un secondo episodio è avvenuto ad Alassio, dove un’altra rissa ha avuto luogo. Anche in questo caso, un giovane di circa 20 anni è rimasto ferito durante il conflitto e ha dovuto essere soccorso dal personale sanitario. Come nel primo caso, il ragazzo è stato trasferito in codice giallo all’ospedale Santa Corona. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle dinamiche di entrambi gli eventi, cercando di comprendere come siano degenerati in violenza.

Alassio, maranza al mare e succede quello che succede sempre pic.twitter.com/7HjBJZJv4r — welcometofavelas__ (@welcometofavel1) August 12, 2025



Le risse sono state caratterizzate dall’uso di cocci di bottiglia come armi, evidenziando un clima di tensione tra i gruppi coinvolti. Le autorità locali, tra cui i carabinieri e la polizia municipale, sono intervenute per cercare di riportare la situazione sotto controllo. Tuttavia, la rapidità con cui gli eventi si sono sviluppati ha reso difficile per le forze dell’ordine contenere la folla e prevenire il verificarsi di ulteriori atti violenti.

In un contesto simile, un video pubblicato pochi minuti fa dall’account di denuncia “Welcome to favelas” ha mostrato una scena di caos in un’area balneare, dove i bagnanti sono stati coinvolti in una rivolta. Non è chiaro cosa abbia scatenato la reazione dei presenti, ma le immagini mostrano diversi adulti che tentano di placare gli animi, mentre una coppia di carabinieri e un vigile urbano cercano di gestire la situazione. Questo episodio è solo l’ultimo di una serie di eventi che hanno colpito la zona, evidenziando una crescente preoccupazione per la sicurezza pubblica durante la stagione estiva.

Le risse tra giovani non sono un fenomeno nuovo per la riviera di ponente. In passato, le cronache hanno riportato altri episodi simili, suscitando allerta tra i residenti e le autorità locali. La comunità è ora in attesa di misure concrete che possano prevenire tali situazioni in futuro, garantendo un ambiente più sicuro per tutti.

Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nelle aree più frequentate dai giovani, sperando di dissuadere comportamenti violenti e di garantire la sicurezza durante l’estate. È fondamentale che vengano adottate strategie efficaci per affrontare il problema, coinvolgendo non solo le forze dell’ordine, ma anche le istituzioni locali e le associazioni giovanili.



