Ilaria Sula, madre di Samson, indagata per concorso nell’occultamento del cadavere

La madre di Mark Antony Samson, il 23enne che ha confessato l’omicidio di Ilaria Sula, è ufficialmente indagata per concorso in occultamento di cadavere. Secondo quanto riportato da LaPresse, la donna sarebbe stata presente nell’appartamento al momento del delitto, avvenuto nella camera da letto del giovane. Le indagini hanno rivelato che la madre avrebbe sentito le urla della vittima, una studentessa di 22 anni originaria di Terni, e sarebbe entrata nella stanza, trovandosi di fronte al corpo senza vita della ragazza. A quel punto, sempre secondo quanto riportato, avrebbe aiutato il figlio a ripulire la scena del crimine.





Gli inquirenti hanno deciso di estendere le indagini alla donna dopo aver riscontrato incongruenze nella versione fornita dal giovane. Samson aveva dichiarato di aver agito da solo e di aver occultato il cadavere senza alcun aiuto. Tuttavia, questa ricostruzione non ha convinto gli investigatori, che hanno continuato a lavorare per chiarire i dettagli del caso. La madre, interrogata nei giorni scorsi, aveva affermato di essere uscita di casa al mattino e di non trovarsi nell’abitazione alle 11, orario in cui si presume sia avvenuto l’omicidio. Nonostante questa versione, le prove raccolte sembrano indicare un suo coinvolgimento diretto nel tentativo di nascondere le tracce del delitto.

Domani, lunedì 7 aprile, alle ore 14, la donna sarà interrogata presso gli uffici della Sezione omicidi della Squadra mobile della Questura di Roma. L’accusa nei suoi confronti è di concorso in occultamento di cadavere. Gli investigatori cercheranno di chiarire il ruolo che avrebbe avuto e di ottenere ulteriori dettagli sulla dinamica dell’omicidio. La madre di Samson, finora, ha negato ogni responsabilità, ma le indagini proseguono per accertare la verità.

Parallelamente, la Procura di Roma ha dato il nulla osta per i funerali di Ilaria Sula, che si terranno domani a Terni, città natale della giovane. Il corteo funebre partirà dalla sua abitazione in viale dello Stadio e accompagnerà la bara fino al cimitero comunale. Si prevede una grande partecipazione, con amici, parenti e numerosi cittadini che si uniranno per rendere omaggio alla studentessa. La tragedia ha profondamente colpito la comunità locale, che si stringe attorno alla famiglia di Ilaria in questo momento di dolore.

Il caso ha suscitato grande attenzione mediatica, anche per le dinamiche familiari che sembrano emergere dalle indagini. La figura della madre di Samson è ora al centro delle verifiche degli investigatori, che stanno cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto nell’appartamento il giorno dell’omicidio. Il giovane ha confessato il delitto, ma il presunto coinvolgimento della madre apre nuovi scenari sul caso. Gli inquirenti stanno analizzando ogni dettaglio per comprendere se la donna abbia realmente contribuito a nascondere le tracce del crimine.

La vicenda ha sollevato interrogativi anche sulla relazione tra Mark Antony Samson e Ilaria Sula, oltre che sulle motivazioni che hanno portato al tragico epilogo. La studentessa, descritta come una ragazza solare e determinata, era benvoluta nella sua comunità e stava costruendo il suo futuro lontano da casa. La sua morte ha lasciato un vuoto profondo e ha scatenato un’ondata di emozioni tra chi la conosceva.