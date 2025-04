Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli, reunion dopo il Grande Fratello: lo scatto con Alfonso e la frase che fa discutere

È trascorsa quasi una settimana dalla finale del Grande Fratello, che ha visto trionfare Jessica Morlacchi. Tra i protagonisti della serata conclusiva, Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli hanno raggiunto rispettivamente il quinto e il terzo posto, concludendo un percorso caratterizzato da alti e bassi, ma anche da un legame che ha resistito alle tensioni nate all’interno della casa. Uno dei momenti più discussi del reality ha riguardato un presunto bacio tra la stessa Zeudi e Alfonso D’Apice, fidanzato di Chiara, che aveva generato incomprensioni tra le due. Tuttavia, a distanza di pochi giorni dalla fine del programma, le due ex gieffine hanno dimostrato che l’amicizia è rimasta intatta.





L’incontro tra Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli è avvenuto a Napoli, dove le due si sono ritrovate insieme ad Alfonso D’Apice per trascorrere del tempo in compagnia. A testimoniare il momento è stata proprio Zeudi, che ha condiviso sui social uno scatto accompagnato da una didascalia ironica, riferendosi ai vecchi fraintendimenti legati al presunto bacio. “Finalmente insieme, già sto facendo la candela perché loro ormai sono inseparabili, li amo troppo e vi assicuro che questo bacio con Alfonso non c’è stato, sono innamorata di tutti e due, sono degli amici veri”, ha scritto l’ex Miss Italia in una story su Instagram.

Il riferimento al bacio è legato a un episodio avvenuto durante il reality, quando Zeudi Di Palma aveva confidato a Helena Prestes di aver baciato Alfonso D’Apice, seppur in modo scherzoso e quando lui non era ancora legato sentimentalmente a Chiara Cainelli. Successivamente, però, Zeudi aveva smentito l’accaduto, chiarendo che si trattava di un semplice bacio a stampo privo di significato romantico. Nonostante ciò, l’episodio aveva creato tensioni nella casa, alimentando le discussioni tra i concorrenti e mettendo alla prova il rapporto tra le due ragazze.

Durante il reality, anche Alfonso D’Apice era intervenuto sui social per difendere l’amicizia tra Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma, definendola autentica e priva di secondi fini. “Spero che Chiara capisca che l’unica vera amicizia, senza interessi e secondi fini, che esiste in quella casa è quella con Zeudi. Lo spero per lei, se così non fosse, sono sicuro che fuori dalla casa si renderà conto di tante cose”, aveva scritto l’ex volto di Temptation Island poco prima della finale, prendendo le difese della napoletana e augurandosi che il loro legame potesse proseguire anche al di fuori del contesto televisivo.

Con l’incontro a Napoli, le due ex gieffine hanno voluto mettere definitivamente a tacere le polemiche, confermando il loro affetto reciproco. L’ironia utilizzata da Zeudi nella condivisione social ha contribuito a stemperare i vecchi fraintendimenti, mostrando come il rapporto tra lei e Chiara sia rimasto solido nonostante le difficoltà affrontate durante il programma.

Il Grande Fratello, conclusosi con la vittoria di Jessica Morlacchi, ha lasciato in eredità non solo dinamiche complesse e discussioni accese, ma anche legami che sembrano destinati a durare nel tempo. L’amicizia tra Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli rappresenta uno di questi, dimostrando che, al di là delle incomprensioni, il rispetto e la stima reciproca possono prevalere. Per i fan del reality, l’incontro tra le due ragazze è stato un segnale positivo, che ha permesso di vedere un lato più autentico e umano delle protagoniste.

Il percorso di Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli all’interno della casa è stato caratterizzato da momenti di complicità, ma anche da episodi che hanno messo alla prova il loro rapporto. Il presunto bacio con Alfonso D’Apice è stato uno degli argomenti più discussi, ma le due ragazze sono riuscite a superare l’accaduto, dimostrando che il loro legame va oltre le dinamiche del gioco.