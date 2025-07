Un ragazzo di 18 anni, Gianmarco Valerio, ha perso la vita in un incidente stradale a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, mentre si recava al lavoro

Tragedia sulla strada a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, dove un giovane di appena 18 anni, Gianmarco Valerio, ha perso la vita in un drammatico incidente. L’episodio si è verificato nella mattinata di mercoledì 16 luglio, quando il ragazzo stava andando al lavoro a bordo della sua moto, una Ducati Monster.





Secondo le prime informazioni raccolte, il sinistro è avvenuto nei pressi di un’area commerciale situata vicino al negozio “Dal Ben”. In quel punto, una Peugeot, condotta da un uomo di 84 anni, avrebbe effettuato una svolta a sinistra per entrare in un parcheggio. La manovra improvvisa avrebbe colto di sorpresa il giovane motociclista, che non sarebbe riuscito a evitare l’impatto. Il violento scontro ha visto la moto colpire direttamente la fiancata dell’auto, causando gravi conseguenze per il giovane centauro.

I soccorsi sono intervenuti immediatamente. Sul luogo dell’incidente sono giunti i sanitari del Suem, supportati dall’elisoccorso. I medici hanno fatto tutto il possibile per stabilizzare Gianmarco Valerio, che versava in condizioni estremamente critiche. Nonostante gli sforzi, il ragazzo è stato trasferito d’urgenza all’Ospedale dell’Angelo di Mestre, dove è purtroppo deceduto in serata a causa delle gravissime lesioni riportate.

La comunità locale è sotto shock per quanto accaduto. La notizia della morte di Gianmarco Valerio ha suscitato profonda commozione tra gli abitanti di Santa Maria di Sala, dove il giovane era conosciuto e stimato. Il dolore per la perdita di una vita così giovane si è diffuso rapidamente, lasciando un senso di incredulità e tristezza.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Al momento, gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i rilievi effettuati sul posto per chiarire ogni dettaglio. Tra le ipotesi al vaglio vi è quella che la velocità sostenuta della moto possa aver contribuito a rendere impossibile evitare la collisione.

La vicenda ha riaperto il dibattito sulla sicurezza stradale, in particolare nei pressi di zone commerciali e aree ad alta densità di traffico. La tragedia di Gianmarco Valerio rappresenta un doloroso monito sull’importanza di prestare attenzione durante la guida e rispettare le norme del codice della strada.