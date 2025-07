Adriano Celentano critica il talk show È sempre Carta Bianca, mentre Bianca Berlinguer rimane in silenzio, alimentando discussioni sul panorama televisivo italiano.

Adriano Celentano, pur essendo lontano dai riflettori da un po’ di tempo, continua a seguire con attenzione il mondo dello spettacolo. Attraverso il suo profilo Instagram @CelentanoInesistente, il cantautore condivide riflessioni su vari temi, dalla musica alla televisione, fino ad arrivare agli aspetti sociali. Recentemente, ha espresso il suo parere critico riguardo al programma È sempre Carta Bianca, confermando la sua reputazione di voce controcorrente nel panorama mediatico.





Negli ultimi anni, si sono diffuse voci su un possibile ritorno di Celentano in televisione, ma al momento non ci sono progetti concreti all’orizzonte. L’artista sembra preferire interventi mirati, utilizzando frasi incisive e post che riescono a catturare l’attenzione del pubblico. Un esempio di questo è il commento pubblicato dopo aver visto la puntata del 15 luglio di È sempre Carta Bianca, in cui ha scritto: “Se cercate una trasmissione politica dove parlano tutti insieme è È sempre Carta Bianca. Solo che non si capisce cosa dicono. Però può essere un vantaggio.” Questa osservazione pungente sottolinea una delle criticità più evidenti dei talk show politici italiani: il sovrapporsi di voci che rende difficile seguire i dibattiti.

Con il suo stile provocatorio e ironico, Celentano ha messo in luce una problematica ben nota a chi segue questi programmi. Tuttavia, la reazione di Bianca Berlinguer, conduttrice del talk show, è stata di silenzio. Dopo la conclusione della stagione, Berlinguer ha salutato il suo pubblico senza commentare le critiche ricevute. Il programma, che ha recentemente cambiato rete da Rai 3 a Rete 4, ha mantenuto il suo format caratterizzato da dibattiti accesi tra ospiti del mondo politico e dell’attualità.

Nonostante le polemiche, È sempre Carta Bianca ha saputo consolidare la propria audience, grazie anche al carattere diretto e incisivo di Berlinguer. La trasmissione è attesa per un ritorno in onda a settembre, mentre le parole di Celentano continuano a generare discussioni tra il pubblico e sui social media.

Coloro che sperano in un nuovo show di Celentano dovranno pazientare ulteriormente. Sebbene ci siano stati segnali di un desiderio di tornare in televisione, l’artista non sembra pronto a farlo. Le condizioni attuali non sembrano favorevoli per un suo rientro, anche se il desiderio è presente. Nel frattempo, il panorama televisivo italiano continua a evolversi, e il pubblico si interroga se Celentano deciderà mai di riemergere nel mondo della televisione.

Le sue dichiarazioni, anche se sporadiche, hanno il potere di scuotere il panorama mediatico. La critica mossa a È sempre Carta Bianca non solo ha catturato l’attenzione, ma ha anche ribadito la posizione di Celentano come una figura autorevole e ascoltata, capace di stimolare dibattiti anche senza essere fisicamente presente in trasmissione. La sua influenza persiste, e le sue parole continuano a risuonare nel contesto attuale, dimostrando che, nonostante l’assenza dalle scene, la sua voce rimane rilevante nel discorso pubblico italiano.