La guerra in Medio Oriente porta incertezza e costi energetici più alti a un’economia statunitense già in indebolimento





I rischi per l’economia degli Stati Uniti aumentano mentre la guerra in Medio Oriente continua a intensificarsi.





Un quinto del petrolio mondiale passa attraverso lo Stretto di Hormuz. Gallo Images/Copernicus Sentinel 2017/Orbital Horizon via Getty Images.

bk: michael, promemoria: per favore compila la nostra dichiarazione quando hai un secondo. È il pulsante rosso a destra

La “nebbia di guerra” si riferisce alla confusione e all’incertezza sul campo di battaglia e alla conseguente possibilità di errore fatale. Questo principio ha un parallelo anche quando si tratta delle conseguenze economiche delle guerre, specialmente quando avvengono in una regione che è un punto di strozzatura per la produzione e la spedizione di un quinto del petrolio mondiale e di un terzo del suo gas naturale.

Sebbene nessuno sappia davvero quanto a fondo gli effetti a catena degli attacchi congiunti USA-Israele contro l’Iran comprometteranno l’economia globale, il regno del Golfo del Qatar ha emesso un cupo avvertimento il 6 marzo 2026, che riflette tali preoccupazioni: “Questo farà crollare le economie del mondo”, ha detto il ministro dell’energia del Qatar.

Quanto all’economia statunitense, stava già mostrando segnali di debolezza. Dati diffusi il 6 marzo hanno mostrato una perdita inattesa di posti di lavoro a febbraio.

In qualità di economista, mi aspetto che i maggiori rischi economici di questa guerra siano pressioni inflazionistiche e una crescita più lenta a causa dell’aumento del prezzo del petrolio. Inoltre, l’incertezza derivante dalla “nebbia economica di guerra” potrebbe rendere i consumatori riluttanti a spendere e le imprese esitanti ad assumere e investire. Queste condizioni renderanno difficile per i decisori politici guidare l’economia.

Incertezza e rischi

C’è attualmente, e probabilmente ci sarà per un certo tempo, grande incertezza sulla durata della guerra in Iran, sulla gamma di Paesi coinvolti e sui suoi costi. Tutti questi fattori determineranno quanto la guerra danneggerà le economie negli Stati Uniti e in tutto il mondo.

Sappiamo che ci saranno interruzioni nella fornitura di petrolio e gas naturale liquefatto, che è difficile da trasportare attraverso lo Stretto di Hormuz, e dai costi fiscali associati a questa azione militare.

Il prezzo del petrolio greggio è balzato di circa il 25% da quando gli Stati Uniti e Israele hanno iniziato a bombardare l’Iran il 28 febbraio, il che ha fatto aumentare i prezzi della benzina in tutti gli Stati Uniti. La maggior parte del petrolio e del gas naturale liquefatto prodotto in Medio Oriente passa attraverso lo Stretto di Hormuz – ma la minaccia di attacco ha reso non assicurabili i viaggi attraverso questa via d’acqua, il che ha portato le spedizioni attraverso questo passaggio vitale a un arresto quasi totale.

Questa è anche una costosa campagna militare per gli Stati Uniti, che hanno già visto la perdita di aeromobili e un esaurimento delle proprie scorte di missili. Le prime stime del costo della guerra erano di quasi 1 miliardo di dollari al giorno.

Difficoltà nel gestire uno shock di offerta

La Rivoluzione iraniana del 1979 portò anche a un picco del prezzo del petrolio, che fu un importante fattore contribuente al fatto che gli Stati Uniti e l’Europa sperimentassero un fenomeno economico chiamato “stagflazione” – una parola macedonia di crescita stagnante e alta inflazione.

È improbabile che ciò si ripeta nella stessa misura ora. Le economie sono meno dipendenti dal petrolio e dal gas naturale rispetto a quanto lo fossero alla fine degli anni ’70 e all’inizio degli anni ’80. E gli Stati Uniti non stanno iniziando la guerra con un decennio precedente di alta inflazione che rendeva più difficile ridurre le pressioni sui prezzi, poiché le aspettative di inflazione si riversano nell’inflazione effettiva.

Tuttavia, gli shock di offerta sono difficili da affrontare, come il mondo ha visto con la pandemia di COVID-19, e i decisori politici probabilmente dovranno fare alcune scelte difficili che comportano compromessi ardui.

Compromesso tra combattere l’inflazione o la recessione

Una delle domande che sorgono dagli shock di offerta è se una banca centrale debba aumentare i tassi di interesse per combattere l’inflazione o abbassarli per compensare la debolezza nell’economia e l’aumento della disoccupazione. Alzare i tassi riduce l’inflazione diminuendo la domanda di prestiti e frenando la crescita, mentre abbassare i tassi ha l’effetto opposto.

Sia alla fine degli anni ’70 sia durante l’inizio della pandemia, la Federal Reserve ha scelto di mantenere bassi i tassi per aiutare a sostenere l’economia e il mercato del lavoro. In entrambi i casi, ciò ha portato a un picco dell’inflazione.

L’inflazione della fine degli anni ’70 e dell’inizio degli anni ’80 fu ridotta da una forte inversione della politica monetaria con alti tassi di interesse, causando una recessione che era, a quel tempo, la più profonda dagli anni ’30. In modo rilevante, la riduzione dell’inflazione dopo il COVID-19 non ha richiesto un analogo rallentamento economico per raggiungere quell’obiettivo. Un motivo importante per questo è la lunga storia di bassa inflazione nei decenni precedenti agli anni 2020 e l’“ancoraggio” delle aspettative di inflazione.

Rischi all’orizzonte

Ma ci sono ragioni per essere preoccupati.

Mentre la Fed ora ha una ben meritata reputazione anti-inflazione, la sua credibilità con i mercati finanziari è a rischio a causa degli attacchi del presidente Donald Trump al presidente Jerome Powell, dell’azione giudiziaria nei confronti della membro del Board della Federal Reserve Lisa Cook e della nomina di un nuovo presidente che molti sospettano spingerà per tassi più bassi perché è ciò che vuole il presidente.

Le preoccupazioni che queste azioni possano portare a un’inflazione più alta possono diventare una profezia autoavverante che produce proprio la cosa di cui la gente è preoccupata. I semi di nuove pressioni inflazionistiche potrebbero cadere su un terreno fertile.

L’incertezza innescata dalla guerra non è l’unico segnale economico negativo. La politica dei dazi, i tagli all’occupazione governativa, l’aumento del debito federale e la possibilità di vulnerabilità finanziarie stanno tutti pesando sull’economia statunitense. Un picco del prezzo del petrolio potrebbe benissimo innescare una maggiore debolezza, e persino una recessione, mentre consumatori e imprese si tirano indietro dalla spesa.



