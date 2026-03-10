Pucci dopo Sanremo: “All’Arena di Milano con 12mila persone, il pubblico vuole ridere”





Dopo un periodo segnato da polemiche e controversie, Andrea Pucci ha deciso di rispondere alle difficoltà con un approccio che guarda avanti. Niente dichiarazioni ufficiali, interviste o commenti politici: il comico milanese sceglie di affidarsi al suo mestiere e annuncia il ritorno sul palco con un video pubblicato su Instagram. Nel filmato, Pucci appare circondato da cartelloni pieni di appunti, presumibilmente il copione del suo nuovo spettacolo. Alla domanda del suo agente, che gli chiede perplesso: “Ma Andrea, cosa stai facendo?”, lui risponde con prontezza: “Ma come che sto facendo? Il 31 ottobre è dopodomani, questo è lo spettacolo nuovo, bisogna imparare tutto.”





Il titolo dello spettacolo, “Dove eravamo rimasti…?”, richiama le celebri parole di Enzo Tortora, utilizzate dallo storico conduttore televisivo per segnare il suo ritorno in scena dopo un periodo buio. Un titolo che sembra voler racchiudere un messaggio chiaro: nonostante le difficoltà, Pucci è pronto a riprendere il filo della sua carriera.

Il comico si prepara a calcare il palco dell’Unipol Dome di Milano Santa Giulia, una struttura costruita per ospitare le gare di hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Con una capienza massima di 14.000 posti, Pucci nel video fa riferimento a “12mila persone”, dimostrando una certa disinvoltura nel comunicare i numeri senza troppa precisione. La data scelta per il debutto, il 31 ottobre, non è casuale: la notte di Halloween, una serata simbolica in cui spesso si gioca con l’idea di trasformarsi in qualcun altro.

Questo ritorno sulle scene arriva a otto mesi di distanza da un periodo particolarmente complesso per Pucci. Dopo aver rinunciato alla conduzione del Festival di Sanremo 2026, decisione accompagnata da polemiche politiche e interrogazioni parlamentari da parte del Partito Democratico alla Vigilanza Rai, il comico aveva affrontato anche la perdita di una collaborazione commerciale e le critiche per un video virale in cui si era schierato a favore di Fabrizio Corona. Tuttavia, invece di soffermarsi su questi episodi, Pucci ha scelto di guardare avanti e concentrarsi su ciò che sa fare meglio: far ridere il pubblico.

Nel video pubblicato sui suoi canali social, Pucci chiude con una frase che suona quasi come un manifesto programmatico: “La gente vuole ridere, vuole ridere due ore. Dai, mollami, 31 ottobre, vi aspetto.” Nessun accenno diretto alle polemiche passate, nessuna replica alle critiche ricevute. Il comico sembra voler lasciare alle spalle le controversie degli ultimi mesi e tornare al centro della scena con il suo nuovo spettacolo.

La scelta di puntare sul teatro dal vivo non è casuale. Come ricordato da Luca Bizzarri, che lo aveva difeso durante le polemiche legate al caso Sanremo, Pucci ha sempre avuto un forte legame con il pubblico e una capacità innata di riempire i teatri. Il palcoscenico dal vivo rappresenta per lui uno spazio autentico, lontano dalle dinamiche spesso polarizzanti dei social media.

Con “Dove eravamo rimasti…?”, Andrea Pucci sembra voler proporre al pubblico una riflessione sul passato recente, ma senza rinunciare al suo stile ironico e leggero. La serata promette due ore di risate e intrattenimento, un’occasione per riconnettersi con i suoi fan e ribadire la sua presenza nel panorama dello spettacolo italiano.

L’Unipol Dome di Milano Santa Giulia, location scelta per l’evento, rappresenta un ulteriore elemento simbolico del ritorno del comico. Costruita per uno degli appuntamenti sportivi più attesi a livello internazionale, l’arena diventa ora teatro di una nuova sfida personale e professionale per Pucci.



