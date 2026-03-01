Sanremo 2026, Sal Da Vinci e l’anello simbolo del balletto: quanto costano e cosa significano





La 76esima edizione del Festival di Sanremo ha visto Sal Da Vinci trionfare con la sua canzone “Per sempre sì”, un brano che celebra l’amore e il matrimonio. Durante la prima serata, il cantante è stato accolto con entusiasmo dal pubblico, e a poche ore dalla sua seconda esibizione all’Ariston, ha realizzato un live improvvisato in Piazza San Siro che è diventato rapidamente virale. La sua performance finale ha ulteriormente coinvolto il pubblico presente in sala, rendendo la sua partecipazione memorabile. Un aspetto che non è passato inosservato sono stati i due scintillanti anelli di diamanti che Da Vinci indossa durante le sue esibizioni, i quali portano con sé un significato particolare.





La canzone “Per sempre sì” è stata ben accolta e ha già iniziato a farsi strada come possibile colonna sonora per le cerimonie di nozze della prossima primavera e estate. Il suo ritmo orecchiabile ha ispirato una coreografia che ha rapidamente guadagnato popolarità sui social media.

Un elemento distintivo delle esibizioni di Sal Da Vinci è l’anello che indossa all’anulare sinistro, il dito tradizionalmente riservato per le fedi nuziali. Questo anello, che rappresenta il legame indissolubile celebrato nella sua canzone, è abbinato a un altro modello simile che indossa sulla mano destra. Entrambi gli anelli sono realizzati da Gioielli del Sole, un marchio che si distingue per la sua tradizione orafa napoletana e per la creazione di pezzi artigianali.

L’anello indossato all’anulare sinistro da Sal Da Vinci è una fede in oro giallo 18kt, ricoperta di diamanti, il cui costo ammonta a 7.000 euro. Questo modello particolare, a differenza delle fedi tradizionali, è caratterizzato da un design interamente tempestato di diamanti, rendendolo non solo un simbolo d’amore ma anche un’opera d’arte.

Sull’anulare destro, Da Vinci indossa un altro anello, anch’esso firmato Gioielli del Sole. Questo pezzo è una fede in oro bianco 18kt satinato, dotata di un binario centrale rotante decorato con diamanti taglio brillante. La sua valutazione è di 14.000 euro, rendendolo ancora più prezioso e significativo.

La scelta di indossare questi anelli non è solo estetica, ma rappresenta anche un forte simbolo del messaggio che Sal Da Vinci desidera trasmettere attraverso la sua musica. La sua canzone “Per sempre sì” si rivolge a chiunque creda nell’amore duraturo, affrontando temi di unione e resilienza nelle difficoltà. Gli anelli, quindi, diventano un’estensione della sua arte, un modo per enfatizzare il legame profondo che celebra nel suo brano.

In un contesto come quello del Festival di Sanremo, dove l’immagine e l’estetica giocano un ruolo fondamentale, Sal Da Vinci riesce a combinare abilmente la sua performance musicale con elementi di moda e simbolismo personale. La sua capacità di connettersi con il pubblico, non solo attraverso la musica ma anche tramite i dettagli del suo abbigliamento e degli accessori, contribuisce a creare un’esperienza memorabile per gli spettatori.



