Sanremo 2026, Sal Da Vinci primo con “Per sempre sì”: trionfo partenopeo a 38 anni da Massimo Ranieri





Il Festival di Sanremo 2026 ha visto il trionfo di Sal Da Vinci, che ha conquistato il primo posto con la sua canzone “Per sempre sì”. Questa vittoria segna un momento storico per la musica napoletana, poiché è la prima affermazione di un artista di Napoli dopo Massimo Ranieri, che vinse nel 1988 con “Perdere l’amore”. Da Vinci torna a calcare il palco dell’Ariston dopo ben 17 anni dalla sua ultima partecipazione tra i Big nel 2009, quando presentò “Non riesco a farti innamorare” senza ottenere il successo sperato.





Il risultato finale ha visto Sal Da Vinci ottenere il 22,2% dei voti, un dato che riflette l’ottima sintonia tra l’artista, il pubblico e il contesto storico della manifestazione. Durante la serata finale, l’artista ha ricevuto calorosi applausi e ovazioni, evidenziando l’emozione e l’energia che ha saputo trasmettere. Il momento culminante è stato il ballo con Mara Venier in platea, che ha ulteriormente sottolineato il legame speciale tra Da Vinci e il suo pubblico.

Il podio di Sanremo 2026 ha visto al secondo posto Sayf, con il 21,9% dei voti, e al terzo posto Ditonellapiaga, con il 20,6%. La canzone “Per sempre sì” racconta una storia d’amore che si snoda lungo un’intera vita, iniziando dal giorno del matrimonio con versi evocativi: “Poi diventato un re dal cuore innamorato, tu una regina ora vestita in bianco sposa”.

Un elemento distintivo del brano è la sua struttura linguistica, che alterna l’italiano al dialetto napoletano. Il ritornello, che passa da “Da qui, sarà per sempre sì” a “Accussì sarrà pe sempe sì”, non è solo una scelta stilistica, ma rappresenta un’affermazione di identità culturale. Sal Da Vinci ha scelto di essere autentico sul palco dell’Ariston, senza chiedere permesso, e l’Italia ha risposto premiandolo con la vittoria.

Questa edizione del Festival ha visto anche momenti di tensione e polemiche, ma la performance di Da Vinci ha saputo distogliere l’attenzione da questi episodi. La sua vittoria non è solo un riconoscimento della qualità del brano, ma anche un omaggio alla tradizione musicale napoletana, che continua a trovare spazio e riconoscimento in un contesto così prestigioso come quello di Sanremo.

La vittoria di Sal Da Vinci rappresenta un segnale positivo per gli artisti napoletani e per la musica italiana in generale. La sua capacità di connettersi con il pubblico e di esprimere emozioni profonde attraverso la sua musica ha dimostrato che, anche dopo anni di assenza, il talento e l’autenticità possono sempre trovare una strada verso il successo.



