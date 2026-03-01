Sanremo 2026, Serena Brancale sceglie per la finale l’abito della mamma scomparsa





Serena Brancale si è affermata come una delle protagoniste del Festival di Sanremo 2026 con la sua canzone “Qui con me”, che ha colpito il pubblico sin dalla prima esibizione. Il brano, dedicato a sua madre, scomparsa nel 2020, affronta il delicato tema del lutto e del dolore, richiedendo una presentazione che fosse in linea con il messaggio profondo delle sue parole. Per questo motivo, Brancale ha optato per outfit minimalisti, in grado di valorizzare la canzone senza distogliere l’attenzione.





Nella serata finale, Serena Brancale ha scelto di indossare un abito a cui è particolarmente legata, un capo che rappresenta un forte legame emotivo. Non è solo la marca o i materiali pregiati a conferire valore a un vestito; spesso, ciò che rende un abito speciale è il significato che porta con sé. Ogni persona ha un vestito che evoca ricordi, eventi o persone significative, e per Brancale, l’abito scelto per il gran finale ha un’importanza sentimentale particolare.

Il look di Serena Brancale per la finale si inserisce perfettamente nel percorso stilistico che ha costruito insieme alla stylist Carlotta Loisi. La cantante ha dichiarato a Fanpage.it: “A lei ho chiarito subito che volevo qualcosa che mettesse in evidenza la canzone, non le forme.” Ha inoltre specificato che desiderava un look “femminile sì, ma veramente pulito, leggero, puro: solo colori chiari”, sottolineando l’intento di dare maggiore importanza alle parole del testo piuttosto che all’outfit. Brancale ha affermato che il suo obiettivo non era quello di riempire il palco di colori, ma piuttosto di concentrare l’attenzione sulla profondità della sua canzone.

Rispetto alla sua partecipazione nella precedente edizione del Festival, dove aveva scelto abiti colorati e vistosi, ricchi di paillettes e decorazioni per “Anema e Core”, quest’anno Brancale ha optato per uno stile più sobrio e rigoroso. La sua trasformazione stilistica culmina nella serata finale, quando ha indossato un abito che apparteneva a sua madre. Questo gesto ha rappresentato una chiusura simbolica, un modo per onorare la memoria della madre e portare con sé il suo spirito sul prestigioso palco dell’Ariston, dove anche la madre aveva avuto esperienze come cantante.

L’interpretazione di “Qui con me” ha toccato profondamente il pubblico, e l’abito indossato da Brancale ha reso il momento ancora più significativo. La scelta di un look minimalista ha permesso alla sua voce e alla sua espressione artistica di risaltare, creando un’atmosfera intima e toccante. L’artista ha dimostrato che la moda può essere un potente strumento di comunicazione, capace di esprimere sentimenti e storie personali attraverso le scelte stilistiche.

La performance di Serena Brancale ha suscitato emozioni forti, e il suo abito ha contribuito a raccontare la sua storia in modo autentico. La scelta di indossare un vestito così carico di significato ha reso il suo omaggio a sua madre ancor più potente, permettendo al pubblico di condividere un momento di vulnerabilità e bellezza.



