Allarme a Dubai, drone iraniano centra l’aeroporto: evacuazioni in corso





L’aeroporto Internazionale di Dubai è stato colpito da un attacco di un drone iraniano, secondo quanto riportato da fonti locali. L’incidente ha avuto luogo nell’area dell’aeroporto, portando a misure di emergenza e all’evacuazione di alcune persone presenti. I voli sono stati temporaneamente sospesi mentre le autorità lavorano per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale.





Le prime informazioni disponibili non indicano se ci siano state vittime o danni significativi a seguito dell’attacco. Tuttavia, le autorità aeroportuali hanno attivato i protocolli di sicurezza per affrontare l’emergenza. I dettagli relativi all’incidente sono ancora in fase di raccolta e verifica, e ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.

La notizia dell’attacco ha suscitato preoccupazione non solo tra i viaggiatori ma anche a livello internazionale, dato che Dubai è uno dei principali hub aerei del mondo. La sicurezza degli aeroporti è una priorità fondamentale, e incidenti come questo sollevano interrogativi sulla vulnerabilità delle infrastrutture critiche in contesti di tensione geopolitica.

Le autorità di sicurezza di Dubai, conosciute per le loro elevate misure di protezione, stanno ora indagando sull’accaduto e sulle modalità con cui il drone è riuscito a penetrare nelle aree controllate dell’aeroporto. Non è chiaro al momento se l’attacco fosse mirato a un obiettivo specifico o se fosse parte di una strategia più ampia.

L’area circostante l’aeroporto è stata messa in sicurezza e le forze dell’ordine sono state mobilitate per monitorare la situazione. I passeggeri sono stati avvisati di rimanere calmi e di seguire le istruzioni del personale di sicurezza. Gli operatori aerei stanno lavorando per ripristinare i voli il prima possibile, ma non è chiaro quanto tempo ci vorrà per tornare alla normalità.



