Alimenti che Favoriscono Unghie Più Forti Dopo i 40 Anni





Con l’avanzare dell’età, molte persone notano che le unghie diventano più sottili, fragili o sviluppano solchi e sfaldature. Dopo i 40 anni, questi cambiamenti sono spesso legati a un rallentamento del turnover cellulare, a variazioni ormonali e a una ridotta capacità di assorbimento dei nutrienti. Sebbene l’invecchiamento delle unghie sia normale, ciò che si mangia può fare una differenza concreta. Un’alimentazione ricca di nutrienti aiuta il corpo a costruire unghie più forti e sane dall’interno.





Di seguito trovi gli alimenti chiave che sostengono la forza delle unghie dopo i 40 anni e perché sono importanti.

1. Alimenti Ricchi di Proteine: La Base di Unghie Forti

Le unghie sono composte principalmente da cheratina, un tipo di proteina. Con l’età, la sintesi proteica rallenta, rendendo ancora più importante un apporto adeguato.

Le scelte migliori:

Uova

Pollame magro

Pesce

Yogurt greco

Fagioli e lenticchie

Cerca di includere una fonte proteica in ogni pasto. Senza proteine sufficienti, le unghie possono crescere lentamente, sfaldarsi facilmente o spezzarsi.

2. Alimenti Ricchi di Biotina: Per Spessore e Resistenza

La biotina (vitamina B7) svolge un ruolo essenziale nella produzione di cheratina. Livelli bassi di biotina sono spesso associati a unghie fragili, soprattutto negli adulti sopra i 40 anni.

Alimenti ricchi di biotina:

Uova (soprattutto il tuorlo)

Mandorle e noci

Patate dolci

Avena

Funghi

Un’assunzione costante può aiutare le unghie a diventare più spesse e meno soggette a sfaldature nel tempo.

3. Alimenti Ricchi di Ferro: Per Evitare Unghie Deboli e Pallide

La carenza di ferro diventa più comune con l’età, in particolare nelle donne. Livelli bassi possono portare a unghie sottili, concave o facilmente danneggiabili.

Fonti di ferro:

Spinaci e verdure a foglia verde

Carne rossa (con moderazione)

Lenticchie

Ceci

Semi di zucca

Suggerimento: abbina alimenti ricchi di ferro a fonti di vitamina C (come agrumi o peperoni) per migliorarne l’assorbimento.

4. Omega-3: Per Flessibilità e Idratazione

Unghie secche e che si spezzano facilmente possono indicare una carenza di grassi sani. Gli omega-3 aiutano a mantenere flessibilità e idratazione dall’interno.

Fonti principali:

Salmone

Sardine

Semi di chia

Semi di lino

Noci

Questi grassi supportano anche la salute della pelle e delle articolazioni, risultando particolarmente preziosi dopo i 40 anni.

5. Alimenti Ricchi di Zinco: Per Crescita e Riparazione

Lo zinco sostiene la divisione cellulare e la riparazione dei tessuti. Una carenza può causare macchie bianche, crescita lenta e maggiore fragilità.

Alimenti contenenti zinco:

Ostriche

Manzo

Semi di zucca

Anacardi

Cereali integrali

Anche una lieve carenza può influire sulla qualità delle unghie, quindi è importante un’assunzione regolare.

6. Alimenti Ricchi di Vitamina C: Per la Struttura dell’Unghia

La vitamina C è fondamentale per la produzione di collagene, che sostiene il letto ungueale e i tessuti circostanti.

Fonti migliori:

Arance e agrumi

Fragole

Kiwi

Peperoni

Broccoli

Un apporto adeguato aiuta a prevenire unghie deboli o che si sfaldano ai bordi.

7. Alimenti Idratanti: Non Dimenticare l’Acqua

La disidratazione può rendere le unghie secche e fragili. Dopo i 40 anni, la percezione della sete può diminuire, quindi è importante idratarsi consapevolmente.

Alimenti ricchi di acqua:

Cetrioli

Anguria

Zucchine

Zuppe e brodi

Insieme a un’adeguata assunzione di acqua, questi alimenti aiutano a mantenere la flessibilità delle unghie.

Considerazioni Finali

Unghie più forti dopo i 40 anni non dipendono da soluzioni rapide, ma dalla costanza. Un’alimentazione equilibrata, ricca di proteine, grassi sani, vitamine e minerali, può migliorare significativamente forza, crescita e aspetto delle unghie nel tempo.

Se i cambiamenti delle unghie sono improvvisi, gravi o accompagnati da altri sintomi (come stanchezza o perdita di capelli), è consigliabile consultare un medico, poiché la salute delle unghie può riflettere carenze nutrizionali o condizioni mediche più profonde.

Unghie sane non sono solo una questione estetica: sono un piccolo ma significativo segno di benessere generale.



