La storia di Andrea Bocelli: “Una pallonata mi causò la perdita della vista”





La vita di Andrea Bocelli, uno dei tenori più noti a livello mondiale, è segnata dalla sua lotta contro il glaucoma congenito, una malattia oculare che ha influenzato la sua esistenza fin dai primi mesi. Nato con questa condizione, Bocelli ha subito diversi interventi chirurgici nei suoi primi anni di vita. Fino all’età di 12 anni, riusciva a mantenere una visione parziale, distinguendo ombre e contorni. Tuttavia, un incidente durante una partita di calcio, in cui un pallone lo colpì in pieno viso, ha compromesso definitivamente la sua vista. In un’intervista del 2012 al Corriere della Sera, ha raccontato: “Il glaucoma si è manifestato fin da subito. A pochi mesi ho avuto una serie di interventi chirurgici.” Questo complesso percorso medico ha caratterizzato la sua infanzia e si è trasformato in una sfida esistenziale affrontata con grande determinazione.





Dopo la diagnosi, Bocelli fu mandato in collegio a Reggio Emilia all’età di sei anni, dove imparò a leggere e scrivere in braille. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il collegio non fu un’esperienza negativa per lui, ma piuttosto un’opportunità di crescita. Sua nonna, consapevole del potenziale del nipote, lo aveva già iniziato a insegnargli a scrivere normalmente. Bocelli ha affermato che il collegio rappresentò una palestra di vita, dove capì che la cecità non era una condanna, ma una chance per sviluppare sensi che molti non avrebbero mai sospettato di possedere.

Riflettendo sulla sua condizione, Bocelli ha detto: “La mancanza della vista non accentua solo i tuoi sensi, te ne dona un sesto.” Questa affermazione suggerisce che la sua cecità ha creato in lui una connessione unica con il mondo circostante. Ricorda esperienze vissute in campagna, come la mietitura, e sottolinea che non ha nostalgie per ciò che ha perso, ma piuttosto un’idea chiara e precisa della realtà. Le sue parole rivelano come la mancanza della vista non abbia mai rappresentato un vuoto, ma piuttosto una modalità diversa di riempire la vita di esperienze autentiche.

Quando parla dei suoi figli, Bocelli rivela un aspetto della sua personalità meno conosciuto. Ha dichiarato: “So benissimo come sono fatti i miei figli. Mi sono cresciuti tra le mani. Sono molto fisico, ho bisogno di contatto e se loro non lo volevano, lo imponevo.” Questa affermazione mette in luce come la paternità possa assumere forme diverse, in cui il contatto fisico diventa un linguaggio d’amore e conoscenza. Le mani di Bocelli sono diventate i suoi occhi quando si tratta della cosa più preziosa: la sua famiglia.

Il glaucoma congenito è una condizione rara e complessa. In Italia, colpisce circa 1,7 casi ogni 10.000 nati vivi. Questi dati rendono la storia di Andrea Bocelli ancora più straordinaria. Non solo ha trasformato una condizione così rara in un dono, ma ha anche dimostrato che i limiti esistono solo nella nostra mente. La sua carriera musicale, che ha portato la sua voce in tutto il mondo, è una testimonianza della sua resilienza e della sua capacità di superare le avversità.



