Fedez prende di mira Chiara Ferragni: “Il tuo avvocato ha sollevato un’accusa di tentato suicidio”

Fedez contro Chiara Ferragni: un attacco shock in Allucinazione Collettiva, il brano che svela una questione delicata legata a un’accusa grave del suo avvocato.





Nel suo nuovo singolo intitolato Allucinazione Collettiva, Fedez si mette sotto i riflettori con un attacco diretto a Chiara Ferragni, tirando in ballo un episodio controverso che ha fatto molto discutere. Il rapper, in risposta al dissapori con Tony Effe, ha deciso di affrontare anche l’ex moglie, lanciando accuse pesanti. Durante il brano, Fedez sottolinea come l’avvocato di Chiara gli abbia contestato un tentativo di suicidio, aprendo così a una discussione su temi molto delicati.

L’anticipazione, condivisa dalla giornalista Selvaggia Lucarelli, rivela che il rapper afferma: “Di’ al tuo avvocato che mi ha contestato un tentato suicidio… chiedo scusa per il fastidio arrecato.” Fedez chiarisce che, di fronte a momenti critici, ha optato per gocce e non per un gesto estremo, accusando l’avvocato di aver male interpretato le sue azioni e di aver causato un’ulteriore confusione.

Non solo accuse legali, ma anche critiche nei confronti del circolo sociale di Ferragni, che il rapper definisce “parassiti”, affermando di non aver mai apprezzato le loro compagnie, pur avendo amato profondamente lei: “I valori e ideali sono solo perle ai maiali…”. Fedez prosegue con una riflessione sui loro rapporti, dicendo: “La nostra è una competizione per recuperare dignità finché non sarà un magistrato a intervenire.”

In aggiunta alle polemiche, il rapper si sofferma sui sentimenti provati per Chiara, offrendole un riconoscimento dolceamaro. La descrive come “la distrazione di massa più bella che abbia mai potuto vedere”, condividendo con i fan il conflitto tra amori e dolori. Fedez canta: “Onorando il patriarcato come il maligno del mondo… Per te avrei fatto qualsiasi cosa, ma tu mi hai fermato”. Rivela di affrontare cicatrici emotive profonde, aggiungendo: “La gente si diverte a celebrare le tue disgrazie, chiedendosi alla fine chi ci guadagna.”

Il brano, che promette di accendere ulteriormente i riflettori su una situazione già complessa, sta già generando attese e discussioni nei social, con i fan che si chiedono quali saranno le reazioni da parte della Ferragni e del suo entourage. La tensione tra i due artisti continua a crescere, alimentata da parole taglienti e riferimenti velati, che rendono la situazione più intricata.