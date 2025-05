Mamma di Gemelli con Sindrome di Down Risponde con Determinazione alle Critiche: Cosa Ha Dichiarato

Savannah Combs, una giovane donna di 23 anni residente a Middleburg, in Florida, ha scoperto di aspettare due gemelli. Tuttavia, in un evento raro e imprevisto, entrambi i feti sono stati successivamente diagnosticati con la sindrome di Down. Sebbene la notizia iniziale abbia suscitato emozione in Combs e nel suo marito, Justin Ackerman, ha anche aumentato il valore e l’importanza delle loro figlie ai loro occhi. Come ha notato Combs, “È un evento raro, ma sono diventate le mie piccole gemme”.





Durante la sua gravidanza, Savannah Combs ha condiviso il suo percorso su TikTok, attirando rapidamente un seguace significativo. In un video emozionante, ha rivelato che i medici le avevano consigliato di considerare l’aborto, sottolineando le possibili complicazioni per i gemelli. Tuttavia, Savannah ha mantenuto ferma la sua decisione di proseguire la gravidanza, interpretando ogni visita prenatale come un segno di speranza. Il marito, Justin Ackerman, che si trovava in servizio militare in quel periodo, non ha potuto assistere alla nascita delle figlie gemelle identiche, Kennadi Rue e McKenly Ackerman, che sono state portate al mondo due mesi prima del termine, il 12 maggio 2021.

Dopo la nascita prematura delle gemelle, Kennadi Rue e McKenly Ackerman, sono state ricoverate nell’unità di terapia intensiva neonatale per una serie di settimane prima di poter essere finalmente dimesse. Le bambine sono state classificate come “mono-di”, ovvero ognuna aveva un proprio sacco amniotico, ma condivideva una placenta, confermando la loro identità genetica. Questa condizione è già di per sé rara, e quando combinata con la sindrome di Down, le probabilità di nascita erano stimate intorno a una su due milioni. Nonostante le loro specifiche esigenze di cura, la madre, Savannah Combs, sottolinea che le sue figlie sono bambine normali e hanno un forte spirito di determinazione.

Savannah condivide regolarmente aggiornamenti sui traguardi delle sue figlie su TikTok, mostrando come continuano a crescere, imparare e portare gioia a chi le circonda. «Hanno dei sentimenti, hanno un battito cardiaco, sanno parlare, e ce la faranno,» ha detto con orgoglio. Sebbene possano essere un passo indietro nel raggiungere alcuni traguardi, Savannah ha imparato ad ammirare la loro resilienza, descrivendole come piccole creature vivaci e felici che illuminano la sua vita.

Purtroppo, non tutte le risposte sono state gentili. Savannah ha affrontato critiche e commenti insensibili da parte di sconosciuti online. Una persona ha commentato crudamente che se i loro figli fossero nati come i suoi, li avrebbero dati in adozione. Savannah, tuttavia, ha risposto con grazia e forza, pubblicando su Facebook: «Beh, per fortuna non sono nati da voi — sono nati da me. Dio sapeva cosa stava facendo nel dare queste piccole ragazze ai genitori giusti che le ameranno comunque.»