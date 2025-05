Il giudice condanna la madre che ha venduto la figlia di sei anni per un rituale di uccisione: “Non c’è giustificazione per un male così grande”

Un commento commovente è stato espresso dal tribunale che ha condannato la madre di Joshlin Smith e i suoi due complici.





Racquel “Kelly” Smith, il suo compagno Jacquen Appollis e il loro amico Steveno van Rhyn sono stati tutti condannati all’ergastolo oggi, 29 maggio.

La figlia di Kelly, Joshlin Smith, all’epoca di sei anni, è scomparsa da casa sua nella provincia del Capo Occidentale, in Sudafrica, nel febbraio 2024. I tre sono stati riconosciuti colpevoli di rapimento e traffico di minori. La polizia sta ancora cercando la bambina, ma non si sa dove si trovi.

Le forze dell’ordine si sono impegnate a continuare la ricerca di Joshlin. Il commissario della polizia del Capo Occidentale, Thembisile Patekile, ha dichiarato ai media locali, secondo la BBC: “Non ci fermeremo finché non scopriremo cosa è successo a Joshlin. Continuiamo a cercarla giorno e notte.”

Secondo una testimonianza resa durante il processo, si è saputo che Kelly, madre di tre figli, aveva discusso in passato della possibilità di vendere i suoi bambini per 20.000 rand (circa 1.100 dollari) nel 2023, ma aveva anche affermato che sarebbe stata disposta ad accettare 275 dollari.

Lourentia Lombaard, una vicina, ha testimoniato che Kelly le aveva riferito di aver venduto la figlia a un sangoma, un guaritore tradizionale, per 20.000 rand perché il sangoma “la voleva per i suoi occhi e la sua pelle”.

Il destino dei condannati è stato deciso oggi dal giudice Nathan Erasmus, che ha pronunciato un duro discorso ricordando come la nonna di Kelly avesse già espresso preoccupazioni per lei nel 2016.

“Le prove indicano che la signorina Smith, in particolare, aveva bisogno di servizi sociali per un lungo periodo,” ha detto Erasmus nell’aula gremita, come riportato da Jacaranda FM.

“E mi chiedo: quando sua nonna si è rivolta nel 2016 al Dipartimento per lo Sviluppo Sociale per ottenere un ordine di protezione, che tipo di sostegno ha ricevuto Kelly dal sistema giudiziario? Abbiamo fallito.”

Si ritiene che Kelly, 35 anni, abbia lottato contro la dipendenza da droghe fin dall’infanzia, periodo in cui era anche senza fissa dimora.

Durante il processo, è stata presentata una valutazione di un assistente sociale sulla madre, che descriveva la sua vita come “nel caos”.

“Non è mai stata in grado di fornire cure stabili a Joshlin fin dall’inizio,” si legge nella valutazione.

Dopo aver dato alla luce Joshlin, Kelly era andata in riabilitazione e la sua amica di famiglia Natasha Andrews si era presa cura della neonata.

A causa della mancanza di consenso da parte dei genitori, il tentativo di lei e del marito di adottare Joshlin non è andato a buon fine.

Durante il processo, Andrews ha dichiarato: “Avremmo potuto prendercene cura meglio di quanto abbia fatto sua madre.”