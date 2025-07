Un bambino di 3 anni è caduto dal balcone di un’abitazione a Casalguidi, nel Comune di Serravalle Pistoiese. Ricoverato in codice rosso, le sue condizioni sono gravi

Un grave incidente si è verificato nella serata di lunedì 21 luglio a Casalguidi, frazione del Comune di Serravalle Pistoiese (provincia di Pistoia). Un bambino di 3 anni è precipitato dal balcone al secondo piano di una casa situata in viale Europa, riportando gravi traumi. Il piccolo è stato immediatamente soccorso e trasferito in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Le sue condizioni, sebbene gravi, sono al momento stabili.





L’allarme è stato dato poco dopo le 18.30, quando i soccorritori del 118 sono intervenuti sul posto con ambulanze della Misericordia di Casalguidi e Cantagrillo, oltre a un’automedica. Vista la gravità della situazione, è stato richiesto il supporto dell’elicottero Pegaso, che è atterrato in un campo sportivo nelle vicinanze per trasportare il bambino all’ospedale Meyer. L’intervento è stato tempestivo, ma la prognosi resta riservata.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i Carabinieri per avviare le indagini e cercare di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Secondo le prime informazioni, il bambino si trovava in casa insieme ai genitori al momento della caduta. Tuttavia, non è ancora chiaro come sia riuscito a raggiungere il balcone e cadere nel vuoto. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando ogni dettaglio per fare luce sull’episodio.

La comunità locale è sotto shock per quanto accaduto. La notizia ha rapidamente fatto il giro dei social e delle testate locali, suscitando grande preoccupazione per le condizioni del piccolo. L’incidente evidenzia ancora una volta l’importanza della sicurezza domestica, soprattutto quando si tratta di abitazioni con balconi o finestre facilmente accessibili da bambini.

Il caso ricorda altri episodi simili verificatisi in passato, che hanno sollevato interrogativi sulla prevenzione degli incidenti domestici. Le autorità invitano i genitori a vigilare attentamente sui propri figli e a prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare situazioni di rischio, soprattutto in ambienti che possono rappresentare un pericolo.

Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, i Carabinieri stanno esaminando ogni possibile elemento per chiarire cosa abbia portato alla caduta. Al momento non sono emerse responsabilità specifiche, ma le indagini proseguono con l’obiettivo di fornire risposte certe alla famiglia e alla comunità.

L’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove il bambino è stato ricoverato, è uno dei centri di eccellenza per la cura dei pazienti pediatrici in Italia. La struttura dispone di medici altamente specializzati e attrezzature all’avanguardia per affrontare situazioni critiche come quella del piccolo paziente proveniente da Casalguidi. I medici stanno facendo tutto il possibile per stabilizzare le condizioni del bambino e garantire il miglior trattamento possibile.

La vicenda ha acceso i riflettori sulla necessità di sensibilizzare le famiglie riguardo alla sicurezza domestica. Gli esperti raccomandano l’installazione di barriere protettive su balconi e finestre, oltre a una supervisione costante dei bambini durante le attività quotidiane. Questi accorgimenti possono fare la differenza nel prevenire tragedie simili.

Nel frattempo, la comunità di Serravalle Pistoiese si stringe attorno alla famiglia del bambino, esprimendo solidarietà e speranza per una pronta guarigione. Molti abitanti hanno manifestato il loro sostegno attraverso messaggi sui social network e iniziative locali per offrire aiuto pratico ai genitori in questo momento difficile.

Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni per determinare con precisione le circostanze della caduta. Gli inquirenti stanno valutando ogni aspetto, inclusa la conformità delle misure di sicurezza presenti nell’abitazione. È fondamentale capire se l’incidente sia stato causato da una distrazione momentanea o da una carenza strutturale che potrebbe richiedere interventi correttivi.

La tragedia di Casalguidi rappresenta un monito per tutti i genitori e le famiglie: la sicurezza dei bambini deve essere sempre una priorità assoluta. Anche un breve momento di distrazione può avere conseguenze drammatiche. Le autorità locali potrebbero avviare campagne di sensibilizzazione per promuovere una maggiore consapevolezza sui rischi domestici e sulle soluzioni pratiche per evitarli.