Nel giorno in cui sua madre Viola avrebbe festeggiato il 90° compleanno, Lorenzo Jovanotti condivide un ricordo emozionante sui social, accompagnato da foto di famiglia

Il cantante Lorenzo Jovanotti ha dedicato un post speciale alla madre Viola, scomparsa, nel giorno in cui avrebbe compiuto 90 anni. Attraverso i suoi canali social, ha voluto omaggiarla pubblicando due fotografie in bianco e nero che ritraggono la madre insieme alla nipote Teresa. Con parole cariche di affetto e nostalgia, Jovanotti ha ricordato la figura materna, soffermandosi sulle sue passioni e sul suo ruolo fondamentale nella famiglia.





“Oggi la mia mamma, la ‘nonna Viola’, avrebbe compiuto 90 anni”, ha scritto il cantante, condividendo con i suoi fan un momento intimo e personale. Le immagini pubblicate mostrano la nonna Viola insieme alla piccola Teresa, primogenita di Lorenzo Jovanotti, in momenti di quotidiana complicità. A corredo delle foto, il cantante ha aggiunto un ricordo prezioso: “Uno di quei giorni che andavamo a trovarla e lei le insegnava qualcosa, le raccontava qualche storia dei tempi andati o dei suoi figli da bambini che ne combinavano di tutti i colori, e la Teresa amava molto starla ad ascoltare”.

Viola, secondo quanto raccontato da suo figlio Lorenzo, era una grande amante delle storie. Leggeva romanzi di qualità e aveva una passione per il cinema, con “Via col vento” come suo film preferito. “La mia mamma amava le storie, era una lettrice di romanzi di qualità, amava il grande cinema (‘Via col vento’ il suo preferito) e a sua volta era una buona narratrice di aneddoti e di cose divertenti”, ha scritto il cantante nel suo post.

Il ricordo condiviso da Jovanotti è anche un modo per celebrare la figura materna come pilastro della famiglia e custode delle memorie. Attraverso le sue parole emerge il ritratto di una donna che sapeva intrattenere chi le stava intorno con racconti e aneddoti pieni di vita. La sua capacità di narrare storie e di trasmettere valori ha lasciato un segno importante nella vita dei suoi figli e nipoti.

Il messaggio si conclude con un pensiero rivolto a chi non c’è più. In un passaggio toccante, Jovanotti scrive: “So con chi sei, e so che sei contenta”. Queste parole sembrano riferirsi non solo alla madre Viola ma anche al fratello Umberto e al padre Mario, entrambi scomparsi. È un saluto che racchiude una profonda convinzione di serenità e pace per chi ha lasciato questa vita.

Anche Teresa, figlia del cantante, ha voluto rendere omaggio alla nonna Viola. Nelle sue storie su Instagram ha ricondiviso il post del padre aggiungendo semplicemente: “Auguri nonna”. Un gesto semplice ma significativo che dimostra quanto il ricordo della nonna sia ancora vivo all’interno della famiglia.

Il post pubblicato da Lorenzo Jovanotti ha ricevuto numerosi commenti e reazioni da parte dei fan, che hanno espresso vicinanza e affetto per questo momento speciale. Molti hanno sottolineato l’importanza di mantenere vivo il ricordo delle persone care attraverso gesti come quello del cantante.

Questa celebrazione virtuale della madre Viola è un esempio di come i social possano diventare uno strumento per condividere momenti personali e creare connessioni emotive con il pubblico. Attraverso le sue parole e le immagini, Jovanotti ha offerto uno spaccato della sua vita privata, mostrando un lato umano e sensibile che i suoi fan hanno apprezzato.

La figura di Viola emerge così come una donna che ha saputo lasciare un’impronta indelebile nella vita dei suoi cari. Il suo amore per la cultura, le storie e il cinema è stato trasmesso alle generazioni successive, contribuendo a creare legami profondi all’interno della famiglia.

Nel giorno in cui avrebbe festeggiato un traguardo importante come il 90° compleanno, Lorenzo Jovanotti ha scelto di celebrarla con un gesto semplice ma carico di significato. Un ricordo che non solo onora la memoria di Viola ma invita tutti a riflettere sull’importanza delle radici familiari e del valore delle storie condivise

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da lorenzojova (@lorenzojova)