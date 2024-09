Perché Loretta Goggi ha deciso di lasciare Tale e Quale Show nel 2024: il suo percorso e le motivazioni dietro questa scelta

Dopo ben 13 edizioni, Tale e Quale Show 2024 ripartirà senza la presenza di Loretta Goggi. La famosa cantante e attrice, che ha ricoperto un ruolo fondamentale nel programma condotto da Carlo Conti, ha annunciato lo scorso maggio la sua decisione di abbandonare la trasmissione. Loretta era entrata a far parte del cast nel 2012, un anno dopo la scomparsa del marito Gianni Brezza, e grazie alla spinta di Carlo Conti, ha potuto dare inizio a una nuova fase della sua vita professionale. Tuttavia, dopo tanti anni, ha avvertito il bisogno di dedicarsi maggiormente alla sua vita personale e alla sua famiglia, soprattutto dopo la nascita del suo pronipote.





L’ingresso di Loretta Goggi in “Tale e Quale Show” segna un momento significativo nella sua carriera. Carlo Conti, amico di lunga data, l’ha invitata a partecipare al programma dopo averla ospitata a I Migliori Anni. Loretta, all’epoca, stava affrontando un periodo difficile e il sostegno di Conti si è rivelato cruciale per la sua rinascita artistica. Come ha raccontato in un’intervista, l’impegno nel programma le ha permesso di riprendersi e rielaborare il suo lutto. “Gianni si era raccomandato a lui. Gli disse ‘Stai vicino alla mia Goggi'”, ha rivelato, sottolineando il legame speciale con il conduttore.

Dopo aver trascorso più di un decennio in televisione, Loretta ha sentito la necessità di fermarsi e di ritirarsi dalla scena. Nel suo lungo messaggio sui social, ha espresso quanto l’arrivo di un nuovo membro in famiglia, il figlio di sua nipote Daniela, le abbia riempito la vita di gioia e tenerezza. “Questa creatura ha riempito di felicità le mie giornate, facendo svanire ogni progetto lavorativo”, ha scritto. La cantante ha spiegato che ogni volta che ha avvertito la necessità di prendersi una pausa, ha saputo ascoltare il suo istinto, scendendo “dal treno in corsa” per riprendersi quello che le mancava. Questo è stato uno di quei momenti per lei. La nascita del suo primo pronipote ha risvegliato in lei il desiderio di godere di un periodo di libertà e di vicinanza alla nuova vita familiare, spingendola quindi ad annunciare ufficialmente il suo addio a “Tale e Quale Show”.

Inoltre, Loretta ha precisato di voler approfittare di questa opportunità per iniziare a “fare progetti di vita”, un desiderio ricorrente che si è fatto sentire dopo anni di intensa attività lavorativa.

Il commento di Carlo Conti non si è fatto attendere. Durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del programma, ha rivelato quanto sia stata profonda l’impronta lasciata da Loretta: “La sua è un’assenza enorme. Ha scelto di seguire il nipotino, un’esperienza che le sta dando più gioia di qualsiasi spettacolo”. Infatti, ciò che non mancherà sarà la presenza di Alessia Marcuzzi, che subentrerà nel suo ruolo. Durante un’intervista, la nuova conduttrice ha condiviso di aver contattato Loretta per ricevere consigli sul suo nuovo impegno, affermando: “L’ho chiamata non appena ho saputo dell’opportunità. La amo follemente e lei è stata davvero gentile”. Questo scambio mostra il profondo rispetto e l’ammirazione che esistono nel mondo della televisione italiana, lasciando un’orma indelebile nel cuore del pubblico e degli addetti ai lavori.

In conclusione, l’addio di Loretta Goggi a Tale e Quale Show segna non solo la fine di un’era, ma anche l’inizio di un nuovo capitolo nella sua vita, incentrato su momenti preziosi con la famiglia e sulla possibilità di recuperare il contatto con se stessa.