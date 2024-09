Affari Tuoi, Marta confessa: “Faccio il tifo per Ramazzotti, per questo ho chiamato mia figlia Michelle come la Hunziker”

Affari Tuoi, Marta racconta: “Sono un’appassionata di Ramazzotti, ho chiamato mia figlia Michelle in onore della Hunziker”





Nella puntata del 20 settembre di Affari Tuoi, Marta e sua figlia Michelle, provenienti dalle Marche, sono state le protagoniste di un’emozionante edizione del programma. Alla fine del gioco, nonostante le loro speranze, si sono ritrovate soltanto con pacchi rossi e, pur non avendo vinto il premio più elevato, si dicono soddisfatte per aver portato a casa un totale di 15.000 euro. Questi soldi serviranno a realizzare parte dei loro sogni e progetti.

Marta, che lavora come impiegata in un’azienda di distribuzione nel settore delle bevande, ha partecipato all’edizione in corso di Affari Tuoi su Rai 1, giocando con il pacco numero 15 insieme alla figlia Michelle, che ha 18 anni. La loro partita è cominciata con un inizio promettente, poiché i primi pacchi aperti erano blu e presentavano cifre modeste. Tuttavia, la situazione è cambiata drasticamente quando sono riuscite a eliminare un pacco contenente 300.000 euro, perdendo la chance di vincere il jackpot.

Le Offerte del Dottore

Successivamente, il Dottore ha contattato le due donne offrendo 25.000 euro. Marta ha risposto: “Considerando che sono andati via pacchi importanti, ci sta, ma sono venuta per giocare e voglio godermela fino alla fine. Rifiutiamo”. Durante la trasmissione, Stefano De Martino ha chiesto a Marta perché avesse dato a sua figlia il nome di Michelle. La risposta è stata un omaggio al suo artista preferito: “Sono una grande fan di Eros Ramazzotti. Michele come la Hunziker“.

Dopo aver eliminato pacchi blu da 20 euro e rossi da 50.000 euro, il Dottore ha proposto loro di cambiarsi i pacchi, ma Marta e Michelle hanno nuovamente detto di no. Continuando il loro gioco, le due hanno fortunatamente eliminato altri pacchi blu. Poco dopo, il Dottore, ribattezzato da De Martino come “le bionde”, ha fatto una nuova offerta di 30.000 euro. Tuttavia, il duo non si è lasciato tentare: “Uno dei nostri progetti è comprare due automobili, dato che Michelle è neo patentata. Anche io ne voglio una”, ha dichiarato Marta, esprimendo i suoi sogni futuri.

Le aspirazioni non si fermano qui. Marta ha spiegato di voler realizzare anche il sogno di una nuova casa, rivelando che lei e il compagno Giovanni, insieme da dieci anni, non convivono ancora. “Lui vive con la madre”, ha aggiunto, con De Martino che ha commentato scherzando sull’importanza delle pause in amore.

Il Corso della Partita

Avanzando nel gioco, Marta e Michelle si sono trovate con solo quattro pacchi rossi. Il Dottore è tornato con una nuova offerta, questa volta pari a 39.000 euro. Marta ha commentato: “Questo importo rappresenta per me tanti sacrifici. I miei genitori mi direbbero di accettare, ma io nella vita ho sempre seguito il mio cuore, non mi pentirò mai di niente”. La proposta è stata ancora rifiutata. È seguita un’ulteriore offerta identica che è stata di nuovo declinata.

In conclusione, il Dottore ha presentato un’ultima offerta di 56.000 euro, ma neanche questa ha convinto le concorrenti. Così, il finale le ha portate con due pacchi a disposizione: uno da 15.000 euro e l’altro da 200.000 euro. Purtroppo, nel pacco selezionato era presente solo la cifra di 15.000 euro, ma Marta e Michelle hanno mostrato la loro gratitudine per il risultato ottenuto, consapevoli che questi soldi aiuteranno a realizzare parte dei loro sogni.