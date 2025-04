La commovente storia della suora 94enne che ha incontrato papa Francesco: una richiesta arrivata al cielo

Un momento inatteso e carico di emozione ha segnato la giornata di suor Francesca Battiloro, una religiosa di 94 anni che ha trascorso ben 75 anni in clausura. Proveniente da Napoli, la suora ha avuto l’opportunità di incontrare Papa Francesco durante un pellegrinaggio organizzato per celebrare il Giubileo degli Ammalati e del mondo della Sanità. L’incontro è avvenuto nella Basilica di San Pietro, dove la religiosa si trovava per attraversare la Porta Santa.





La giornata di suor Francesca era iniziata presto, con la partenza da Napoli insieme a un gruppo di amici e parenti. Nonostante le sue condizioni di salute, che la costringono a muoversi su una sedia a rotelle e limitano la sua vista, le era stato concesso di vivere il momento della Porta Santa in forma privata. Nel frattempo, all’esterno della Basilica, si svolgeva una messa con la partecipazione di circa 20mila fedeli.

L’incontro con il Papa, avvenuto davanti alla tomba dell’apostolo Pietro, è stato del tutto inaspettato. Papa Francesco, alla sua prima uscita pubblica dopo il ricovero al Policlinico Gemelli, si stava dirigendo verso l’esterno della Basilica per salutare i fedeli. Accompagnato da un gruppo di uomini in giacca e cravatta, il Pontefice si trovava anch’egli su una sedia a rotelle. Quando lo ha visto avvicinarsi, suor Francesca ha preso la sua mano e non l’ha più lasciata.

Con voce ancora emozionata, la religiosa ha raccontato: “Mi ha sorriso. Gli ho baciato la mano e sono rimasta molto contenta, perché non me lo aspettavo. Lo avevo chiesto a Gesù, vorrei vedere il Papa, però mi sembrava una cosa impossibile. E invece mi è venuto lui incontro.”

L’incontro ha assunto un tono ancora più personale quando il Pontefice le ha rivolto una battuta affettuosa: “Ma lei è una delle suore di Napoli?”, facendo riferimento a un episodio avvenuto nel 2015 durante una sua visita al Duomo di Napoli. In quell’occasione, un gruppo di monache di clausura si era avvicinato al Papa con grande entusiasmo, tanto che l’allora arcivescovo della città, il cardinale Sepe, era intervenuto per richiamarle all’ordine ripetendo: “Sorelle… sorelle…”. Suor Francesca, presente quel giorno nel Duomo, non era riuscita a salutare il Pontefice.

La religiosa ha condiviso anche un desiderio profondo che ha espresso a Dio: “Di farmi morire nell’atto del puro amore. Questo desidero, l’incontro con Lui finale. Voglio andare con Lui, ormai basta, la mia vita è finita.” Rivolgendosi al Papa durante l’incontro, gli ha detto: “Santità, io sto pregando tanto, ho offerto la mia vita a Gesù perché lei guarisca e io, invece, me ne vada…”. Il Papa ha sorriso alle sue parole, un gesto che ha riempito di gioia suor Francesca, che ha dichiarato: “Sono stata felice, perché desideravo proprio questo incontro… Molto, molto molto.”

La storia di suor Francesca Battiloro è singolare e toccante. Nata con il nome di Rosaria, è entrata in monastero all’età di otto anni e ha preso i voti a diciassette. Ha scelto il nome religioso ispirandosi a San Francesco di Sales, fondatore dell’Ordine della Visitazione, che sostiene di averla guarita in sogno. Nonostante le difficoltà fisiche legate all’età avanzata, la suora continua a mantenere una fede profonda e una dedizione sincera alla preghiera.

Il Giubileo degli Ammalati e del mondo della Sanità ha offerto un’occasione unica per molti fedeli di vivere momenti spirituali intensi. Per suor Francesca, tuttavia, l’incontro con Papa Francesco è stato il coronamento di un desiderio che sembrava irrealizzabile. La sua testimonianza rappresenta un esempio di speranza e fede incrollabile.

Nella stessa giornata, il Pontefice ha salutato i fedeli presenti nella Basilica e quelli radunati in piazza San Pietro. Dopo il recente ricovero al Policlinico Gemelli, Papa Francesco ha mostrato una grande determinazione nel riprendere le sue attività pastorali e nel mantenere un contatto diretto con i suoi fedeli.