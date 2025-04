Carmen Di Pietro svela dettagli inaspettati su Paternostro: per me era tutto, oggi vivo con la sua pensione

Durante la puntata di Verissimo trasmessa il 1° marzo, Carmen Di Pietro ha condiviso dettagli sulla sua relazione con il giornalista Sandro Paternostro, con cui è stata sposata dal 1998 fino al 2000, anno della morte di lui. L’ex showgirl ha parlato con emozione del loro rapporto, durato complessivamente sette anni tra fidanzamento e matrimonio, soffermandosi sul profondo legame che li univa nonostante la significativa differenza d’età.





Nel corso dell’intervista condotta da Silvia Toffanin, Carmen Di Pietro ha ricordato il ruolo centrale di Sandro Paternostro nella sua vita, definendolo come una figura fondamentale che racchiudeva molteplici aspetti del suo mondo affettivo: “Sandro Paternostro mi ha fatto da tutto. Posso racchiudere tutto. Il mio fidanzato, il mio amante nel senso buono della parola, il mio tutto. Era anche il mio papà, mi dava quel senso di protezione, che secondo me un ventenne non avrebbe saputo darmi.”

La showgirl ha sottolineato che la differenza d’età tra loro non è mai stata un ostacolo per lei. Al contrario, il legame era basato su una profonda sintonia e comprensione reciproca: “Non pensavo all’età, io stavo bene con lui. Punto. Per me non aveva età.” Queste parole riflettono il forte sentimento che ha caratterizzato la loro relazione, mettendo in secondo piano qualsiasi considerazione legata all’età.

Uno degli argomenti più delicati affrontati durante l’intervista è stato quello delle critiche ricevute da Carmen Di Pietro per la percezione della pensione di reversibilità di Sandro Paternostro, che continua a ricevere anche oggi. La showgirl ha risposto in modo deciso alle polemiche, difendendo il suo diritto in quanto vedova e paragonando la sua situazione a quella di altre donne che si trovano nella stessa condizione: “Quello è un altro tasto dolente, però non c’è niente di male. Se ce l’ho ancora? Birichina. Comunque sì, hai fatto benissimo a chiedermelo, così finalmente mi tolgo questo sassolino dalla scarpa. Essendo vedova perché dovrei vergognarmi? Allora tutte le vedove dovrebbero vergognarsi di prendere la pensione di reversibilità. Tutto qua, chiudo l’argomento.”

Nonostante abbia avuto altre relazioni sentimentali dopo la scomparsa del marito, Carmen Di Pietro ha spiegato di non essersi mai risposata legalmente. In particolare, ha citato il padre dei suoi figli, Giuseppe Iannoni, con cui ha avuto una benedizione in chiesa ma non un matrimonio formale: “Ho avuto altre storie ma non mi sono mai sposata. Anche perché vedi? Ci siamo anche lasciati. Io non mi sono mai sposata, ho avuto una benedizione in chiesa con il papà dei miei figli (Giuseppe Iannoni, ndr). Lo adoro e tra l’altro andiamo d’accordo più ora di quando stavamo insieme.”

L’intervista ha messo in luce una Carmen Di Pietro sincera e diretta, pronta a rispondere alle critiche e a raccontare senza filtri episodi significativi della sua vita. La relazione con Sandro Paternostro, che ha segnato profondamente la sua esistenza, è stata descritta come un legame speciale e unico che ancora oggi occupa un posto importante nei suoi ricordi.

La puntata di Verissimo ha offerto al pubblico l’opportunità di conoscere meglio non solo la dimensione personale della showgirl, ma anche il suo modo di affrontare le controversie e le difficoltà che hanno caratterizzato alcune fasi della sua vita. La storia con Sandro Paternostro, pur essendo stata breve a causa della prematura scomparsa del giornalista nel luglio del 2000, rappresenta per lei un capitolo indimenticabile che continua a influenzare il suo percorso umano e professionale.