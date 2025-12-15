“Inginocchiati adesso”: è l’ordine prima delle martellate. L’aggressore ha scambiato un amico di famiglia per l’amante





Un uomo di 57 anni è stato condannato a quattro anni di reclusione per tentato omicidio. La sentenza è stata emessa nei giorni scorsi dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma al termine di un rito abbreviato. L’imputato, un romano, ha aggredito con ferocia un amico di sua moglie, colpendolo a calci, pugni e martellate dopo averlo ingiunto di inginocchiarsi, nella convinzione – rivelatasi infondata – che l’uomo fosse l’amante della compagna.





I drammatici fatti, ricostruiti in sede processuale, risalgono al dicembre 2024, a pochi giorni dal Natale, in un’abitazione del quartiere San Giovanni a Roma. La vittima, quella sera, era in compagnia della donna per una passeggiata amichevole, tra acquisti degli ultimi regali e scambi di auguri. Al termine, la moglie dell’aggressore propose all’amico di salire in casa per un caffè. Fu in quel momento che il marito, rientrato all’improvviso, li trovò insieme.

Il sospetto si trasformò immediatamente in furia cieca. L’uomo intimò all’ospite: “Adesso inginocchiati”. Nella speranza di calmarlo, l’amico acconsentì. Invece, il cinquantasettenne gli si scagliò contro, colpendolo ripetutamente. L’aggressione raggiunse il culmine quando prese un martello, colpendo la vittima anche alla testa, all’altezza della tempia.

Nonostante le gravissime ferite, l’uomo aggredito riuscì miracolosamente a fuggire dall’appartamento, mettendosi in salvo grazie all’aiuto dei vicini. Trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni Addolorata, necessitò di cure mediche urgenti e di un lungo periodo di riabilitazione.

Durante il processo, la vittima si è costituita parte civile, assistita dagli avvocati Angela Porcelli e Sveva Bonomo. La Procura di Roma aveva chiesto per l’imputato una condanna a nove anni di carcere, ritenendo che gli atti commessi fossero “idonei in modo non equivoco a cagionare la morte”. La difesa ha ottenuto una riduzione della pena grazie all’applicazione del rito abbreviato, che prevede uno sconto di condanna in cambio della definizione anticipata del giudizio.



