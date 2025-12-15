Meloni la leader più apprezzata, il partito vola: nei sondaggi Fratelli d’Italia raggiunge il 31,1%





Il partito Fratelli d’Italia, guidato dalla premier Giorgia Meloni, si conferma in crescita secondo l’ultimo sondaggio realizzato da Dire-Tecnè e pubblicato il 12 dicembre 2025. Le interviste sono state condotte tra il 10 e l’11 dicembre, rivelando che FdI ha guadagnato lo 0,1% nell’ultimo mese, raggiungendo il 31,1%. Anche nell’ultima settimana il partito ha visto un incremento dello 0,1%.





Al contrario, il Partito Democratico (Pd) ha registrato una leggera flessione, perdendo lo 0,1% e scendendo al 21,7%. Anche nell’ultimo periodo, il Pd ha visto una diminuzione dello 0,1%. Il Movimento 5 Stelle (M5s) occupa attualmente il terzo posto, con un recupero dello 0,2%, attestandosi all’11,8%. Questo segna un incremento sia rispetto alla settimana precedente che al mese trascorso.

Forza Italia, al quarto posto, ha visto una diminuzione dello 0,2% nell’ultimo mese, portandosi al 10,9%, mentre la Lega, guidata da Matteo Salvini, rimane stabile all’8,5%, con un incremento dello 0,2% rispetto al mese scorso. Altri partiti seguono con Avs in leggero aumento al 6,2% (+0,1% in una settimana e sul mese), Azione al 3,3% (in calo dello 0,2% in un mese), Italia Viva al 2,0% (in lieve calo, -0,1% in un mese e nell’ultima settimana) e +Europa all’1,7%.

In un contesto di crescente popolarità, Giorgia Meloni si conferma come la leader più apprezzata dagli italiani, con una valutazione positiva del 46,6%. Questo rappresenta un incremento dello 0,1% nell’ultima settimana e dello 0,2% rispetto al mese precedente. Al secondo posto si trova il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, con il 39,5%, che ha registrato una diminuzione dello 0,1% nel mese. Giuseppe Conte, leader del M5s, ha ottenuto il 30,8%, con un incremento dello 0,2% in una settimana.

Elly Schlein, del Pd, ha ricevuto una valutazione positiva del 28,9%, con un decremento dello 0,1% nell’ultima settimana e stabilità rispetto al mese. Altri leader come Carlo Calenda di Azione (21,2%), Angelo Bonelli di Avs (16,2%), e Nicola Fratoianni di Avs (15,5%) mostrano variazioni minime nelle loro valutazioni, mentre Riccardo Magi di +Europa e Matteo Renzi hanno rispettivamente il 13,7% e il 13,3%, con lievi diminuzioni.

In aggiunta, la fiducia nel governo di Giorgia Meloni è aumentata dello 0,1% nell’ultima settimana, raggiungendo il 43,6%. Questo dato si mantiene stabile rispetto al mese precedente. La percentuale di chi non ripone fiducia nel governo è scesa dello 0,2% rispetto alla settimana e del 0,5% rispetto al mese scorso, attestandosi al 48,8%. Tuttavia, il numero di indecisi è aumentato dello 0,1% nell’ultima settimana e dello 0,5% rispetto ai 30 giorni precedenti.



