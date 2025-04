Un calcio devastante: Helena Prestes racconta la frattura del coccige dopo il Grande Fratello

La modella brasiliana Helena Prestes, nota per la sua partecipazione al Grande Fratello, dove ha conquistato il secondo posto dietro Jessica Morlacchi, è stata ospite del programma di Silvia Toffanin, Verissimo, per discutere della sua vita dopo il reality. Durante l’intervista, Helena ha condiviso dettagli intimi sulla sua infanzia, descrivendola come un periodo segnato da difficoltà. “La mia infanzia non è stata facile, c’era disordine, non c’era amore. Ho imparato a sopravvivere da sola e sono andata via per andare a lavorare. Ho iniziato come giocatrice di basket, poi ho fatto la modella perché guadagnavo di più e volevo aiutare mia mamma”.





Helena ha rivelato che a soli sette anni ha vissuto la separazione dei genitori, un evento che ha avuto un impatto profondo sulla sua vita. “A 7 anni papà è andato via di casa, aveva problemi di alcol e droghe, era molto violento con la mamma. Non ricordo di mio papà calmo, lui con noi era sempre molto agitato e violento verbalmente, ci urlava sempre. Ho provato a perdonarlo, ma il dispiacere rimane”. Questo contesto familiare difficile ha influenzato le sue relazioni future, tra cui quella con Javier Martinez, che ha menzionato nel corso dell’intervista.

In un passaggio toccante, Helena ha parlato di una relazione passata che l’ha segnata profondamente. Ha rivelato di aver subito violenza fisica da parte di un ex compagno, un’esperienza che l’ha portata a riflettere sulle sue scelte amorose. “Ho sofferto molto per amore nella mia vita. Anche l’ultima separazione mi ha ferita, perché avevo grandi aspettative. Poi ho avuto un ex che è stato un po’ violento. Mi ha rotto anche il coccige. Mi ha detto un forte calcio. Prima che io andassi a Londra, stavo andando a fare la Fashion Week. Non l’ho denunciato. Però l’ho lasciato dopo aver capito”.

La sua amica Dayane Mello ha avuto un ruolo cruciale nel supportarla durante questo periodo difficile. Helena ha raccontato: “Dayane mi ha aiutata tanto, è venuta a casa mia un giorno e mi ha vista molto male. Lei è molto empatica. È venuta e ha detto, ‘tu non stai bene devi fare qualcosa’. E io non riuscivo a raccontarlo a nessuno”. Questo intervento amichevole ha permesso a Helena di prendere coscienza della sua situazione e di allontanarsi da una relazione tossica.

In seguito, Helena Prestes ha condiviso un altro capitolo della sua vita, legato alla sua carriera internazionale. “Sono andata in Turchia a lavorare e siamo rimaste bloccate durante la pandemia. È stato un caso, quindi tre mesi sono rimasta lì ferma. E poi quando sono tornata l’ho lasciato. Da quel giorno io non l’ho più rivisto”. Nonostante il dolore fisico subito, ha continuato a lavorare nel mondo della moda. “Io non sono andata in ospedale perché sono andata a Londra a lavorare e non riuscivo nemmeno a sedermi in aereo. Dovevo stare in piedi. Però dovevo lavorare. Quindi ho camminato con dolore, ho fatto le sfilate con dolore”.