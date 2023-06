“Il torto a Ilary!”. Francesco Totti e Noemi Bocchi, il gesto non passa di certo inosservato - Controcopertina

Il momento dolce tra Totti e Bocchi non passa inosservato

Francesco Totti ha fatto parlare di sé con un gesto che ha lasciato molti fan perplessi. L’ex calciatore, attraverso le sue stories sui social media, ha condiviso un momento molto dolce insieme alla sua nuova compagna, Noemi Bocchi. I due si sono recati allo stadio Olimpico di Roma per assistere al concerto di Vasco Rossi, un luogo molto caro al cuore di Totti. Durante l’evento, Totti è stato accompagnato anche da un altro artista amato, Ultimo, creando un’atmosfera di festa e amicizia. Tuttavia, è stato il gesto con Noemi che ha suscitato reazioni contrastanti.

Un momento di affetto immortalato durante il concerto

Durante la diretta Instagram del concerto, mentre Vasco Rossi intonava una delle sue canzoni più amate, “Ogni volta”, Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono scambiati dei gesti d’affetto, tra baci e tenerezze. Questo momento di intimità è stato però motivo di discussione tra i fan, soprattutto quelli più fedeli all’ex coppia Totti-Blasi. Alcuni commenti hanno sollevato interrogativi su come Ilary Blasi, ex moglie di Totti, abbia reagito nel vedere il suo ex dedicare un momento così speciale a un’altra persona.

Un momento di magia e amore con Vasco Rossi

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno vissuto un momento magico e di amore al cospetto della leggenda vivente Vasco Rossi. Accanto a loro c’erano anche amici della coppia, che hanno condiviso l’emozione del concerto di Vasco Rossi all’Olimpico. Tra di loro, il noto cantante romano Ultimo, che ha già calcato il palco dello stadio in passato. È stata una serata di emozioni e di condivisione, che ha attirato l’attenzione di molti fan e appassionati.

Un gesto che lascia spazio a discussioni e riflessioni

Il gesto di Francesco Totti e Noemi Bocchi durante il concerto di Vasco Rossi ha sollevato diverse reazioni e dibattiti. Mentre alcuni vedono in questo gesto un’espressione di affetto naturale e spontaneo, altri lo interpretano come uno sfregio verso Ilary Blasi, lasciando spazio a riflessioni sulle dinamiche delle relazioni passate e presenti. Ciò che è certo è che il momento è stato immortalato e condiviso sui social media, alimentando la curiosità e l’interesse del pubblico.